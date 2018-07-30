Эксперт объяснил, почему Турция хочет стать членом БРИКС
Президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в саммите стран БРИКС, в рамках которого озвучил ряд перспективных направлений для развития своей страны. Среди прочего он заявил о намерении Турции стать членом БРИКС, и это высказывание привлекло повышенное внимание экспертов-политологов.
Свое мнение высказал и замдиректра института истории и политики Владимир Шаповалов, слова которого цитирует «ПолитЭксперт». По мнению Шаповалова, Турция может похвастаться достаточно развитой экономикой, но ее цель – стать признанным региональным лидером.
Влиться в состав БРИКС для Анкары вполне естественное желание. Этим у Эрдогана получится не просто диверсифицировать свою внешнюю политику, но и активно сотрудничать со странами и организациями, проводящими близкую ей политику.
В БРИКС входят самые крупные развивающиеся страны, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Идеология этой пятерки строится на диалоге при сохранении независимости, отмечает эксперт, подчеркивая при этом, что Турция «встала на путь истинный и сворачивать с него не собирается».
Но превратится ли БРИКС в БРИКСТ, остается большим вопросом.