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Эксперт объяснил, почему Турция хочет стать членом БРИКС

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял участие в саммите стран БРИКС, в рамках которого озвучил ряд перспективных направлений для развития своей страны. Среди прочего он заявил о намерении Турции стать членом БРИКС, и это высказывание привлекло повышенное внимание экспертов-политологов.

Эксперт объяснил, почему Турция хочет стать членом БРИКС

Свое мнение высказал и замдиректра института истории и политики Владимир Шаповалов, слова которого цитирует «ПолитЭксперт».
По мнению Шаповалова, Турция может похвастаться достаточно развитой экономикой, но ее цель – стать признанным региональным лидером.

Влиться в состав БРИКС для Анкары вполне естественное желание. Этим у Эрдогана получится не просто диверсифицировать свою внешнюю политику, но и активно сотрудничать со странами и организациями, проводящими близкую ей политику.

В БРИКС входят самые крупные развивающиеся страны, включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Идеология этой пятерки строится на диалоге при сохранении независимости, отмечает эксперт, подчеркивая при этом, что Турция «встала на путь истинный и сворачивать с него не собирается».

Но превратится ли БРИКС в БРИКСТ, остается большим вопросом.
 
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Политика
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:00
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