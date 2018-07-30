АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Медики предупреждают про опасность покупки ранних арбузов и дынь

Пришло время, когда на прилавках магазинов стали появляться арбузы и дыни. Только выбор бахчевых требует особого подхода. Необходимо помнить, что в ранних плодах часто содержатся опасные химикаты. Вот только проверить наличие в ягодах опасных веществ поможет только специальный прибор.

Как рассказала врач-терапевт, директор центра иммунокоррекции имени Р.Н Ходановой Людмила Лапа, уже через час могут проявиться первые признаки отравления бахчевыми. При этом отмечается резкое повышение температуры, которая может превышать 38 градусов. Все зависит от степени интоксикации организма. Так же? признаками являются тошнота и головные боли.

Медики предупреждают про опасность покупки ранних арбузов и дынь


В данном случае, медики советуют не затягивать, и вызывать скорую как можно быстрее. Если обстоятельства не позволяют вызов бригады врачей, можно самостоятельно оказать первую помощь.

Людмила Лапа советует заранее запастись абсорбентами, это может быть активированный уголь. Так же, промыть желудок можно раствором марганцовки. При этом необходимо выпивать как можно больше жидкости - теплой кипяченой воды или воды без газа. Только это уже крайний случай. Вообще, необходимо своевременное обращение в больницу, только это поможет избежать опасных последствий от отравления бахчевыми.

Специалисты дают несколько советов, придерживаясь которых можно не натолкнуться на ягоды с содержанием нитратов. При выборе арбузов, обращать следует внимание не на маленькие, а на большие, примерно 8-12 кг. Хвостик у арбуза должен быть совершенно сухим, а постукивая по кожуре, арбуз должен гудеть.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики предупреждают про опасность покупки ранних
Астрономы наблюдают результаты столкновения двух
Составлен ТОП-5 лучших отечественных
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Просмотреть все новости