Медики предупреждают про опасность покупки ранних арбузов и дынь

Как рассказала врач-терапевт, директор центра иммунокоррекции имени Р.Н Ходановой Людмила Лапа, уже через час могут проявиться первые признаки отравления бахчевыми. При этом отмечается резкое повышение температуры, которая может превышать 38 градусов. Все зависит от степени интоксикации организма. Так же? признаками являются тошнота и головные боли.В данном случае, медики советуют не затягивать, и вызывать скорую как можно быстрее. Если обстоятельства не позволяют вызов бригады врачей, можно самостоятельно оказать первую помощь.Людмила Лапа советует заранее запастись абсорбентами, это может быть активированный уголь. Так же, промыть желудок можно раствором марганцовки. При этом необходимо выпивать как можно больше жидкости - теплой кипяченой воды или воды без газа. Только это уже крайний случай. Вообще, необходимо своевременное обращение в больницу, только это поможет избежать опасных последствий от отравления бахчевыми.Специалисты дают несколько советов, придерживаясь которых можно не натолкнуться на ягоды с содержанием нитратов. При выборе арбузов, обращать следует внимание не на маленькие, а на большие, примерно 8-12 кг. Хвостик у арбуза должен быть совершенно сухим, а постукивая по кожуре, арбуз должен гудеть.