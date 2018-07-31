Скрытый шифр Библии: Израильский математик Элияху Рипса нашел в текстах предсказания для будущего человечества

В конце 90-х годов американский журналист Майкл Дроснин опубликовал статью, посвященную новым открытиям в данном направлении, а также занимался коррекцией текстов, когда пророчества из священных текстов начинали сбываться. Тогда он услышал о герое нашей истории, нашедшем в них скрытый код, после чего решил познакомиться с ним ближе.Мужчина узнал, что ученый эмигрировал из Латвии в 70-х годах, после чего отбросил свои атеистические мировоззрения и стал исследовать Тору. Сначала американец скептически отнесся к такой теории, но услышав аргументы собеседника, изменил мнение, в результате чего труды Рипса стали доступны людям.Верующие люди не сомневаются, что творец лично диктовал Писания пророку Моисею, точно записывающего каждую букву. Однако ученый стал думать о тайном послании, скрытом в их определенной последовательности. Раньше Ньютон тоже придерживался аналогичного мнения и пытался применять свои способы для расшифровки Библии, но, к сожалению, у него не было компьютера. Элияху убрал пробелы, получив огромную матрицу из 304805 символов.Потом он разработал программу, убирающую повторы букв, а дальше был поражен обилием тайных слов, скрытых за обычными описаниями исторических событий. Открытие специалиста подтвердили светила науки из Гарварда и Йельского университета, после чего им заинтересовались местные коллеги. Военные шифровальщики из Пентагона позитивно оценили работу исследователя, потому что сами неоднократно пытались сделать личные исследования. Эксперт Гарольд Ганс сначала негативно отзывался о такой теме, но потом сделал выводы, что код действительно существует.Рипс сразу заметил, что тексты сообщают об убийстве президентов многих стран, а также там описана война с фашистами и нападение на Хиросиму и Нагасаки. Затем он нашел сообщения о попытках колонизации Луны и теракте в Америке, но особое внимание обратил на покушение на министра страны Ицхака Рабина. Он решил написать ему письмо, назвав имя убийцы и дату, указав также место события, но политик посчитал слова ученого бредом, после чего был застрелен преступником, верящим, что исполняет волю Бога.Пятикнижие красноречиво упоминает о новой войне, которая возникнет на Ближнем Востоке. Кроме того, там часто есть слова о Сирии, рядом с которой оказались США, КНР и РФ, после чего начнется Армагеддон. Библия точно описывает сильные землетрясения, пугающие американцев, что уже происходит в наше время, после чего планета окажется на грани разрушения, но сможет избежать ужасной катастрофы.Пока данная информация повергается осуждению со стороны скептиков, потому что австралийский ученый Брендон Мак-Кэй тоже заметил достаточно пророчеств в романе Германа Мелвилла, применив аналогичную методику. Он отметил, что результат может быть не связан с конкретным источником, но возможно, рассказ о белом ките тоже был зашифрованным посланием потомкам из прошлого.