Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами

Ученые до сих пор не выяснили, с чем может быть связан редкий феномен, хотя предполагают, что виновником является фермент тирозиназы. Нехватка или блокада этого вещества может стать причиной отсутствия меланина, а также патологические процессы в организме возникают из-за проблем с выработкой энзима. Потому недуг может проявляться частично, затрагивая только волосы. В полном аналоге люди и животные имеют белую кожу с розоватым или красным цветом глаз.Вот только они часто имеют проблемы с органами зрения и онкологию кожи, а также плохо слышат и страдают от психических расстройств. Вот только альбиносы могут родиться в нормальной семье, так что ген может быть в ДНК пары, а еще есть версия о приобретении альбинизма из-за перенесенного заболевания. Статистика показала, что среди 20000 малышей один является представителем данного вида, а в африканских племенах рождаемость необычных детей намного выше.Специалисты находили их в Танзании, что также относится к американскому племени куна. Есть версия, что все потомки этого народа произошли от единого человека с такой наследственностью, но это нужно доказать. Такая категория лиц плохо реагирует на дневной свет, а потому люди часто приписывают ей сверхъестественные способности. Аборигены Панамского перешейка верили, что будущие матери слишком часто любовались Луной, после чего рожали своих наследников с белой кожей.Средневековые служители церкви сжигали таких особ на кострах, приписывая им связь с Сатаной, а южноафриканские племена не сомневаются, что альбиносы могут предсказывать будущее и лечить больных прикосновением рук, а также они летают и способны убить противника на расстоянии. Долгое время народы разных стран верили в исчезновение своих необычных собратьев в воздухе, после чего даже убивали их, чтобы проверить информацию. Кроме того, части тела жертв нередко использовались шаманами во время своих ритуалов, а на черном рынке они могли купить их внутренности и кровь.Даже дети становились мишенью для ужасных ритуалов, после чего их волосы вплетали в сети рыбаков для хорошего улова. Пепел пострадавших особ мог указать на скрытые клады, но еще живые люди могли навлечь беды на соплеменников, а потому подвергались гонениям и не имели возможности получить помощь врачей. Танзанийцы готовы заплатить за их руку 1200 долларов, хотя имеют зарплаты намного меньше указанной суммы.Потому охотников за таким товаром в стране много, о чем красноречиво говорит случай с мужчиной в возрасте 50 лет. После нападения злоумышленников он лишился ног, обещанных местной колдунье, заплатившей наемникам большие деньги. Затем ужасная участь постигла 5-летнюю девочку, которую преступники расчленили на части. Дед похоронил останки внучки под полом в хижине и не давал никому приблизиться к этому месту, чтобы любители такой добычи не могли осквернить могилу.В 2008 году незнакомые люди ворвались в дом семьи, где жила 17-летняя девушка-альбинос, после чего тоже лишили ее конечностей. Жертва нападения умерла от потери крови, а дальше аналогичная ситуация повторилась с 6-летним ребенком из Бурунди. Убийцы вытащили его на улицу, после чего застрелили на глазах у матери и забрали нужные части тела, а соседи даже не отреагировали на крики вдовы из-за боязни за свои жизни. Были случаи, когда близкие родственники продавали членов семьи охотникам, как поступил рыбак, получивший 2000 фунтов стерлингов за свою 24-летнюю супругу.В Танзании мать продала малышку в возрасте 7 месяцев, нарядив ее в черное платье. Затем все люди вышли из хижины, а преступники выпили кровь невинного ребенка и щедро заплатили родителям. Еще одна девочка в возрасте 13 лет была выманена охотниками из дома, решив посмотреть фильм о Христе. Потом полиция нашла часть останков подростка в доме колдуна, успевшего убежать от правосудия. После суда многие злоумышленники были казнены, но это не помогло местным властям искоренить мракобесие населения.В природе такие животные являются редкостью, потому что редкий окрас делает их беззащитными перед хищными собратьями. Кроме того, это негативно отражается на их размножении, но люди часто называют загадочных представителей фауны духами. Охотники никогда не стреляют в таких особей, так как потом могут вообще не найти добычи. Они прекрасно знают о случае с одним человеком, заметившим в лесу белую кабаргу.Он убил это чудо природы, но потом удача надолго покинула виновника события. Также другой мужчина признался журналистам, что после выстрела в косулю-альбиноса, с ним произошло много неприятных событий. Ученые выращивают животных искусственным путем, скрещивая между собой особей разных пород, но они не замечали в питомцах мистических наклонностей, после чего развенчали многие мифы людей.