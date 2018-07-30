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Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт Промсвязьбанка

Розничные клиенты этого финансового учреждения получили принципиально кредитную карту «Двойной кэшбэк» с высоким доходом и наивысшим (до 11%) возвратом средств, получаемым как за покупки, так и за пополнение.

С введением этой услуги, для клиентов ПСБ открывается возможность получать десять процентов средств от покупок в кафе и ресторанах, посещений кинотеатров, оплаты такси и каршеринга. За все остальные покупки Банк возвращает своим клиентам один процент. Также операции пополнения карты посредством перевода с карт Промсвязьбанка и других банков в режиме мобильного и интернет-банка, и внесение наличности на карточный счет через банкоматы ПСБ влекут за собой тоже однопроцентный возврат от суммы.

Кэшбэк (возврат средств) исчисляется максимальной ежемесячной суммой в 2 000 баллов. Денежные средства возвращаются в баллах по курсу: 1 или 10 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Перевод баллов в рубли осуществляется в мобильном или интернет-банке ПСБ, где 1 балл равен 1 рублю.

Относительно кредитного лимита по карте «Двойной кэшбэк». Он лежит в диапазоне от 15-ти до 600 тысяч рублей с льготным периодом до 55 дней, после истечения которых процентная ставка составляет 26% годовых. Обслуживание карты на протяжении года обойдется в 990 рублей.
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт Промсвязьбанка

Андрей Муравьев, начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка, кредитную карту характеризирует, как «прорывное предложение для рынка». Кэшбэк за совершение покупок и за пополнение карты «Двойной кэшбэк» – уникальная отличительная особенность, которую на российском финансовом рынке никто еще предложить не может. То есть, в сумме за перечисленные выше операции и транзакции обладатель карты «Двойной кэшбэк» возвращает до 11% средств. В дальнейшем Промсвязьбанк будет повышать кэшбэк категориями трат с учетом привычек и предпочтений клиентов».

Карта «Двойной Cash Back» доступна для открытия на базе платежной системы VISA. Подробная информация о ней размещена на сайте банка.
 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:44
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