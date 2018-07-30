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«Все включено» - выгодная зарплатная карта Промсвязьбанка

Категория карточки Platinum от Промсвязьбанка предполагает наивысший уровень обслуживания на мировом уровне. Именно такую услугу представило сейчас это финансовое учреждение, выпуская карту премиального уровня. Примечательно, что это еще и зарплатная карта, что делает ее универсальной, заменяя десяток карт других банковских учреждений в портмоне клиента.
«Все включено» - выгодная зарплатная карта Промсвязьбанка

С ней клиент в любой точке мира будет чувствовать себя уверенно и спокойно, осуществляя транзакции или сохраняя на ней свои денежные средства; он получает: высокий процент на остаток; бесплатное снятие в банкоматах других банков (до ста пятидесяти тысяч рублей); программы вводящие со скидкой до 40% у более чем трех с половиной сотен партнеров, бесплатные платежи и переводы; до 8%, кэшбэк до 2% на все категории покупок.

По мнению ведущих специалистов банковской отрасли, этот вид карточки наиболее «наполненный» приятными сюрпризами для клиентов, потому пользоваться ею будет очень приятно и выгодно. Потому что все услуги в ней совершенно бесплатные, понятные «по умолчанию и еще ко всему прочему приносят дополнительный доход постоянно и последовательно. Дмитрий Криштопа, вице-президент финучреждения отмечает тот факт, что выпустив ее, Промсвязьбанк предоставляет поистине универсальный финансовый инструмент для всех клиентов банка.

Одновременно он отметил, что наша карта обслуживает карты Mastercard WorldWide , Visa International, российской карты «Мир». При этом в банкоматной сети банка насчитывается более полутора сотен тысяч банкоматов и терминалов (своей и партнерской сети).

Уже в 2018 году этот проект охватывает 30 тыс. учреждений и организаций частного и государственного сектора, где клиенты имеют на руках более полутора сотен тысяч зарплатных карточек. Кроме того, ее пользователь имеет льготные условия по вкладам, при получении ипотечного кредитования и по потребительским кредитам.

Все свои операции с картой, как и с остальными банковскими продуктами Промсвязьбанка клиенты могут получить и в режиме дистанционного управления 24/7. Если служащих и работников предприятий разной формы собственности заинтересует наш проект, то они в режиме онлайн могут получить подробную консультацию по всем интересующим вопросам.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:36
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