Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от алкоголизма и одиночества

Что подарить дочери, которая живет в НЙ, на День рождения? Себя!

С Днем рождения, доченька😘

P.s. Сюрприз удался!

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) 27 Июл 2018 в 4:10 PDT

В первом браке у Кирилла Сафонова родилась дочь Анастасия. С супругой Еленой артист прожил десять лет, познакомившись, когда ей было всего 16 лет.После развода с Сафоновым Елена вышла замуж второй раз. Это был фотограф Вадим Сухаревский. Но после 11 лет совместной жизни пара тоже рассталась. Вадим Сухарев говорит, что женщина страдала неизлечимой формой алкоголизма, отказываясь лечь в профильную клинику в Израиле, куда хотела поместить её дочь Настя. После этого дочь и второй муж перестали с ней общаться.Настя Сафонова сейчас живёт в США, работает моделью. К ней доходили последние 21 сообщение матери, но она не пожелала на них отвечать. Вадим Сухаревский рассказывает, что алкоголизм Елены начал стремительно развиваться после того, как дочь уехала в США. Общих детей у пары не было и последние годы они жили как соседи. Также Сухаревский говорит, что помочь женщине уже не представлялось возможным, она не признавала свое заболевание, и он ничего не мог изменить. А рассказал об этом для того, чтобы попавшие в подобные ситуации люди смогли одуматься и остановиться.К слову, два дня назад Кирилл Сафонов примчался в Нью-Йорк поздравить дочь Анастасию с днем рождения, написав в InstagramСейчас артист счастливо живет в браке с солисткой группы "Фабрика" Александрой Савельевой.