АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от алкоголизма и одиночества

Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от алкоголизма и одиночества, не дожив всего пары недель до своего 43-летия.

Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от алкоголизма и одиночества


В первом браке у Кирилла Сафонова родилась дочь Анастасия. С супругой Еленой артист прожил десять лет, познакомившись, когда ей было всего 16 лет.

Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от алкоголизма и одиночества


После развода с Сафоновым Елена вышла замуж второй раз. Это был фотограф Вадим Сухаревский. Но после 11 лет совместной жизни пара тоже рассталась. Вадим Сухарев говорит, что женщина страдала неизлечимой формой алкоголизма, отказываясь лечь в профильную клинику в Израиле, куда хотела поместить её дочь Настя. После этого дочь и второй муж перестали с ней общаться.

Настя Сафонова сейчас живёт в США, работает моделью. К ней доходили последние 21 сообщение матери, но она не пожелала на них отвечать. Вадим Сухаревский рассказывает, что алкоголизм Елены начал стремительно развиваться после того, как дочь уехала в США. Общих детей у пары не было и последние годы они жили как соседи. Также Сухаревский говорит, что помочь женщине уже не представлялось возможным, она не признавала свое заболевание, и он ничего не мог изменить. А рассказал об этом для того, чтобы попавшие в подобные ситуации люди смогли одуматься и остановиться.

К слову, два дня назад Кирилл Сафонов примчался в Нью-Йорк поздравить дочь Анастасию с днем рождения, написав в Instagram

Что подарить дочери, которая живет в НЙ, на День рождения? Себя!
С Днем рождения, доченька😘
P.s. Сюрприз удался!


Сейчас артист счастливо живет в браке с солисткой группы "Фабрика" Александрой Савельевой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 19:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Просмотреть все новости