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Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото

Обновленная модификация отечественной модели Lada Granta пройдет только через месяц, однако уже сейчас есть полное представление о том, каким окажется столь ожидаемый автомобиль.

Несколько ранее представители компании продемонстрировали версию в кузове «седан», тогда как позже продемонстрирован был также и «хэчтбек». Но уже несколько дней назад известными лицами были показаны на одном из отечественных форумов секретные кадры лифтбека. Для рекламного ролика, который и появился раньше времени, подобрали модификацию в полной комплектации, тем самым привлекая максимальный интерес у зрителей. Яркий цвет кузова, улучшенные колесные диски и другие детали – это основания для того, чтобы аудитория заинтересовалась отечественной новинкой.

Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото


Передняя часть Lada Granta во многом изменилась, получив более современный стиль, свойственный позже выпущенным Vesta и XRay. Кроме того, известно, что технические параметры во многом останутся прежними, однако разработчики все же нашли повод для того, чтобы порадовать публику рядом улучшенных параметров, способствующих комфортному вождению. В зависимости от предпочтений покупателей, в продаже представят версии, как с механической трансмиссией, так и роботизированной автоматической КПП.
 
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Добавил: maxran Сегодня, 18:21
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