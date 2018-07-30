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Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки передач‍

В сети активно обсуждается информация, что обновленная модификация кроссовера Honda HR-V для американского рынка в дальнейшем появится без ручной трансмиссии. Кроме того, за океаном у официальных дилеров приобрести актуальную версию можно будет по цене от 20,5 тысяч долларов.

Примечательно, разработчики и дизайнеры серьезно потрудились над тем, чтобы рестайлинговая модификация получила целый ряд обновлений. Теперь покупатели смогут отличить новинку благодаря стильной решетке радиатора, новым фонарям, а также более агрессивным бамперам, придающим достаточно интересный вид кроссоверу. Также обновились здесь и колесные диски, которые отличаются иной формой и размерами.

Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки передач&#8205;


Уровень агрессивности кузова существенно вырос, что не может ни радовать многочисленных поклонников модели, давно ожидавших подобных изменений. Приборная панель получила виртуальный тахометр, который полностью раскрывает четкие показали автомобиля. Также здесь обновлен электроусилитель руля, который приведет к большему комфорту от управления новым кроссовером. Независимо от выбранной комплектации, клиенты смогут выбрать новинку Honda HR-V только с вариатором.
 
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Авто
Добавил: maxran Сегодня, 18:11
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