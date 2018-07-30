Volvo и Geely показали фотографии нового серийного седана

Примечательно, два автомобильных гиганта, скорее всего, удовлетворены уровнем интерес к совместно выпущенным машинам. Напомним, компания Lynk & Co впервые продемонстрировала свои модели всего несколько лет назад, тогда как первым вышел компактный кроссовер. Уже сейчас разработчики занимаются третьей версией, которая сможет в скором времени порадовать автолюбителей. Некоторые источники указывают на то, что данная новинка может выйти уже к концу нынешнего года.Напомним, для моделей совместного производства выбрана платформа CMA, тогда как базовая модификация во многом будет повторять идеи, представленные в концептуальной версии. Более того, новый седан получит 1,5-литровый бензиновый мотор от шведской компании на 156 л.с. мощности. Вполне вероятно, что данные автомобили в дальнейшем будут продаваться в том числе и в европейских странах.