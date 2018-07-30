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Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием подсчет калорий

Всем известно, что хорошая фигура требует следить за калориями и постоянно подсчитывать количество их потребления. По данному факту высказался врач-диетолог Алексей Ковальков, который считает данное занятие не только напрасным, но даже вредным.

Доктор рассказал, данные подсчеты уже в прошлом диетологии. Идея считать калории появилась больше века назад. Для понимания уровня медицины того времени, необходимо просто напомнить, в то время простые переломы ампутировали, а лечениt геморроя сопровождалось прижиганием горячей кочергой. Подобная казуистика сохранилась еще с незапамятных времен.
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием подсчет калорий


Специалист называет калории мерой энергии, необходимой для сгорания веществ в условиях калориметрической «бомбы». Туда можно бросить как табуретку, так и тапочки. Там они сгорят, только есть их нельзя. Можно упомянуть бутылку водки, в которой примерно 2 тысяч калорий. Получается, выпив за день 2 бутылки, совсем скоро человека разносило бы на глазах, только толстого алкоголика редко можно встретить.

Так же отмечается, некоторые калории вообще не усваиваются организмом. А продукты обладают и с отрицательной калорийностью, при которой организм больше затрачивает энергии на усвоение, а в продуктах столько энергетических свойств нет. На основании этого, диетолог называет подсчет калорий вообще антинаучным занятием. Занимаются им люди, не представляющие принципы усвоения углеводов, белков, жиров, а также не имеющие понятия о балансе гормонов. Так же отмечается, что по закону, ожирение считается медицинской болезнью, а так же входит в состав каталога заболеваний, наравне с диабетом и онконедугами. На этом основании клиники, лечащие ожирение, должны получать лицензию, как на терапию, так и диетологию. Причем в Москве таких можно насчитать только около четырех.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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