«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует на «ТНТ» в конце августа

«Не могу дождаться уже! Надеюсь, что Оле удалось повстречать на проекте того единственного!», «Оо..дождались! Буду смотреть обязательно!», «Интересно будет посмотреть! Надеюсь, что скоро Бузова обретет настоящее женское счастье!», -пишут в Сети.



Нужно сказать, что о новом проекте известно очень мало. На сегодняшний день сообщается, что проект будет иметь совершенно другой формат, нежели у многими любимой телепрограммы «Холостяк». Также стало известно, что в шоу будет принимать участие пятнадцать мужчин, успевших добиться определенных высот в жизни, ведь статусу бизнес-леди поющей телеведущей необходимо будет соответствовать.Оказывается, что в рамках телепроекта, уже в первом выпуске Ольга Бузова должна будет отправить домой половину претендентов на ее сердце. А это значит, что до финиша дойдет только восемь мужчин. На данный момент очень сложно сказать, на ком остановит свой выбор одна из самых известных девушек Российской Федерации.Также выяснилось, что съемки нового телешоу прошли в самых прекрасных и живописных уголках Италии. Всего телезрители канала «ТНТ» увидят восемь выпусков проекта «Замуж за Бузову».Не так давно Ольга Бузова рассказала российским журналистам, что очень серьезно относилась к телешоу, так как именно на нем она верила и надеялась встретить того единственного, которого в будущем назовет своим супругом.Стоит подчеркнуть, что теледиве пришлось довольно сложно выкроить хотя бы месяц в своей жестком рабочем графике для того, чтобы посвятить всю себя телепроекту, который в результате может изменить всю ее личную жизнь.Так что совсем скоро преданные поклонники популярнейшей российской теледивы Ольги Бузовой, которых только в социальной сети Инстаграм насчитывается больше тринадцати миллионов, смогут самостоятельно все увидеть на телеканале «ТНТ». Ведь, по всей видимости, среди суровой половины человечества может развернуться настоящая «битва» и даже «война» за сердце Ольги.