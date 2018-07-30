АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует на «ТНТ» в конце августа

Новое телешоу, посвященное прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также певице Ольге Бузовой стартует на телеканале «ТНТ» 26 августа в 20:00.

Нужно сказать, что о новом проекте известно очень мало. На сегодняшний день сообщается, что проект будет иметь совершенно другой формат, нежели у многими любимой телепрограммы «Холостяк». Также стало известно, что в шоу будет принимать участие пятнадцать мужчин, успевших добиться определенных высот в жизни, ведь статусу бизнес-леди поющей телеведущей необходимо будет соответствовать.

«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует на «ТНТ» в конце августа

Оказывается, что в рамках телепроекта, уже в первом выпуске Ольга Бузова должна будет отправить домой половину претендентов на ее сердце. А это значит, что до финиша дойдет только восемь мужчин. На данный момент очень сложно сказать, на ком остановит свой выбор одна из самых известных девушек Российской Федерации.

Также выяснилось, что съемки нового телешоу прошли в самых прекрасных и живописных уголках Италии. Всего телезрители канала «ТНТ» увидят восемь выпусков проекта «Замуж за Бузову».

«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует на «ТНТ» в конце августа

Не так давно Ольга Бузова рассказала российским журналистам, что очень серьезно относилась к телешоу, так как именно на нем она верила и надеялась встретить того единственного, которого в будущем назовет своим супругом.

Стоит подчеркнуть, что теледиве пришлось довольно сложно выкроить хотя бы месяц в своей жестком рабочем графике для того, чтобы посвятить всю себя телепроекту, который в результате может изменить всю ее личную жизнь.

Так что совсем скоро преданные поклонники популярнейшей российской теледивы Ольги Бузовой, которых только в социальной сети Инстаграм насчитывается больше тринадцати миллионов, смогут самостоятельно все увидеть на телеканале «ТНТ». Ведь, по всей видимости, среди суровой половины человечества может развернуться настоящая «битва» и даже «война» за сердце Ольги.

«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует на «ТНТ» в конце августа

«Не могу дождаться уже! Надеюсь, что Оле удалось повстречать на проекте того единственного!», «Оо..дождались! Буду смотреть обязательно!», «Интересно будет посмотреть! Надеюсь, что скоро Бузова обретет настоящее женское счастье!», -пишут в Сети.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кредитная карта с двойным кэшбэком – продукт
Ученые нашли уникальное отличие Homo sapiens от
«Все включено» - выгодная зарплатная карта
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла в 42 года от
Исследователи раскрыли 160-летнюю тайну о
Врач-диетолог назвал напрасным и вредным занятием
Обновленный лифтбек LADA Granta показали на фото
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Просмотреть все новости