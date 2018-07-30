Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых «живых» фото

Однако следует учесть, что данная модификация Peugeot 408 предложена исключительно для автомобильного рынка Поднебесной. Еще весной нынешнего года в соответствующем ведомстве Китая показали кадры, где представили впервые французский седан, готовящийся к выпуску. Ряд экспертов уже проанализировали новинку, уточнив, что в ней применили, решетку радиатора, а также более привлекательный капот улучшенного формата. Более того, задние фонари теперь имеют дополнительный вставки, которые придают более уникальный дизайн французскому седану.Что касается интерьера, то в большей степени сохранились прежние стили , тем самым видя достаточно комфортной прежнюю модификацию автомобиля. По техническим параметрам никаких радикальных перемен не произошла, а потому покупатели в Китае смогут приобрести седан Peugeot 408 с 1,8-литровым бензиновым мотором на 139 л.с. , а также 1,2-литровый вариант с турбиной на 136 л.с. мощности.