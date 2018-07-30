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Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых «живых» фото

Поклонники французского автопрома смогли увидеть в Интернете «живые» снимки обновленного седана Peugeot 408, который получил более актуальный дизайн. Примечательно, на кадрах автомобиль представлен без использования защитного камуфляжа, полностью раскрыв все особенности кузова.

Однако следует учесть, что данная модификация Peugeot 408 предложена исключительно для автомобильного рынка Поднебесной. Еще весной нынешнего года в соответствующем ведомстве Китая показали кадры, где представили впервые французский седан, готовящийся к выпуску. Ряд экспертов уже проанализировали новинку, уточнив, что в ней применили, решетку радиатора, а также более привлекательный капот улучшенного формата. Более того, задние фонари теперь имеют дополнительный вставки, которые придают более уникальный дизайн французскому седану.

Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых «живых» фото


Что касается интерьера, то в большей степени сохранились прежние стили , тем самым видя достаточно комфортной прежнюю модификацию автомобиля. По техническим параметрам никаких радикальных перемен не произошла, а потому покупатели в Китае смогут приобрести седан Peugeot 408 с 1,8-литровым бензиновым мотором на 139 л.с. , а также 1,2-литровый вариант с турбиной на 136 л.с. мощности.
 
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Добавил: maxran Сегодня, 17:31
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