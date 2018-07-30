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Nissan и Nismo представили обновленную вариацию электрокара Leaf

Nissan, а также Nismo представлена обновленная версия электрокара Leaf. Обновлённая версия получила увеличенный запас хода.

Nissan и Nismo представили обновленную вариацию электрокара Leaf


Касательно того, что Nissan, а также Nismo планируют работать над заряженной вариацией электрокара, известно было еще в прошедшем году. На территории японского государства уже сегодня осуществляют реализацию обновленной версии транспортного средства Leaf. Автомобиль после обновления получил красные вставки во внешнем оформлении, а также непосредственно в салоне. Производитель также поработал над подвеской. Была улучшена управляемость современного электрокара.

Leaf осуществляет езду на аккумуляторе, который способен генерировать 150 лошадиных сил. При этом ёмкость аккумулятора составляет 40 кВт/ч. Заряженный электрокар является пока доступным в рамках внутреннего рынка. На сегодняшний день отсутствует информация, появится и транспортное средство на территории Российской Федерации.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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