Nissan и Nismo представили обновленную вариацию электрокара Leaf

Касательно того, что Nissan, а также Nismo планируют работать над заряженной вариацией электрокара, известно было еще в прошедшем году. На территории японского государства уже сегодня осуществляют реализацию обновленной версии транспортного средства Leaf. Автомобиль после обновления получил красные вставки во внешнем оформлении, а также непосредственно в салоне. Производитель также поработал над подвеской. Была улучшена управляемость современного электрокара.Leaf осуществляет езду на аккумуляторе, который способен генерировать 150 лошадиных сил. При этом ёмкость аккумулятора составляет 40 кВт/ч. Заряженный электрокар является пока доступным в рамках внутреннего рынка. На сегодняшний день отсутствует информация, появится и транспортное средство на территории Российской Федерации.