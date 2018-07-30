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Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения экс-участник «Дома-2» Антон Гусев «рисует» на себе пресс и «бицухи»

Недоброжелатели бывшего участника скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева в очередной раз подняли его на смех.

Ни для кого не является секретом, что у экс-звезды прославленной телестройки Антона Гусева очень много злопыхателей, которые то и дело каждый день высмеивают и критикуют его.

Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения экс-участник «Дома-2» Антон Гусев «рисует» на себе пресс и «бицухи»

На сегодняшний день огромнейшее количество хейтеров поднимают на смех жалкие потуги мужа Виктории Романец выглядеть, как античные греческие скульптуры атлетов. С прессом «кубиками» и объемными бицепсами.

Нужно сказать, что антифанаты не могут понять, зачем 29-летнему молодому человеку это делать, ведь его в любой момент могут сфотографировать на улице или на пляже и вся «картина маслом» надутого атлета разрушиться на глазах. Многим, как оказалось, хейтерам очевидно, что у Антона Гусева довольно худое тело, даже когда на него натягиваешь «дутую» меховую куртку.

По мнению недоброжелателей, вся проблема знаменитого участника «Дома-2» в том, что ему невероятно сильно хочется выглядеть крутым качком, который тщательно придерживается правильного питания и каждый день занимается спортом. Только вот, по всей видимости, усердствует Антон Гусев не в спортзале, а в прорисовке мышц.

Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения экс-участник «Дома-2» Антон Гусев «рисует» на себе пресс и «бицухи»

«Очень тяжело не заметить, что Гусев пририсовывает себе мышцы и кубики пресса..Зачем это делать? Вообще не понимаю! Каждый день в Сети публикую настоящие снимки тех или иных знаменитостей, на которых и видно, кто занимается спортом, а кто увлекается фотошопом! Гусева фотографий в Интернете море!», «Гусев, Гусев, та когда же ты уймешься? Тебе скучно жить? Так займись реально спортом! А не редактируешь сидишь по несколько часов свои фото!», «Фууу..противно смотреть! И это мужчина?», - пишут недоброжелатели Антона Гусева в Сети.

Как стало известно, после очередной демонстрации своим поклонникам рельефного тела, злопыхатели Гусева поставили себе цель – отыскать приложение для смартфонов, на котором можно «надувать» свои габариты.

Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения экс-участник «Дома-2» Антон Гусев «рисует» на себе пресс и «бицухи»

Оказалось, что долго искать не пришлось. Приложение называется «Manly». На видеоролике, которое опубликовано ниже видно, как за несколько минут можно из худощавого парня сделать практически Микеланджело.

К слову, антифанаты Антона Гусева уверены, что его жизнь разделилась на «до» и «после» знакомства с приложением под названием «Manly».

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:13
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