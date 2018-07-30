Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения экс-участник «Дома-2» Антон Гусев «рисует» на себе пресс и «бицухи»

«Очень тяжело не заметить, что Гусев пририсовывает себе мышцы и кубики пресса..Зачем это делать? Вообще не понимаю! Каждый день в Сети публикую настоящие снимки тех или иных знаменитостей, на которых и видно, кто занимается спортом, а кто увлекается фотошопом! Гусева фотографий в Интернете море!», «Гусев, Гусев, та когда же ты уймешься? Тебе скучно жить? Так займись реально спортом! А не редактируешь сидишь по несколько часов свои фото!», «Фууу..противно смотреть! И это мужчина?», - пишут недоброжелатели Антона Гусева в Сети.

Ни для кого не является секретом, что у экс-звезды прославленной телестройки Антона Гусева очень много злопыхателей, которые то и дело каждый день высмеивают и критикуют его.На сегодняшний день огромнейшее количество хейтеров поднимают на смех жалкие потуги мужа Виктории Романец выглядеть, как античные греческие скульптуры атлетов. С прессом «кубиками» и объемными бицепсами.Нужно сказать, что антифанаты не могут понять, зачем 29-летнему молодому человеку это делать, ведь его в любой момент могут сфотографировать на улице или на пляже и вся «картина маслом» надутого атлета разрушиться на глазах. Многим, как оказалось, хейтерам очевидно, что у Антона Гусева довольно худое тело, даже когда на него натягиваешь «дутую» меховую куртку.По мнению недоброжелателей, вся проблема знаменитого участника «Дома-2» в том, что ему невероятно сильно хочется выглядеть крутым качком, который тщательно придерживается правильного питания и каждый день занимается спортом. Только вот, по всей видимости, усердствует Антон Гусев не в спортзале, а в прорисовке мышц.Как стало известно, после очередной демонстрации своим поклонникам рельефного тела, злопыхатели Гусева поставили себе цель – отыскать приложение для смартфонов, на котором можно «надувать» свои габариты.Оказалось, что долго искать не пришлось. Приложение называется «Manly». На видеоролике, которое опубликовано ниже видно, как за несколько минут можно из худощавого парня сделать практически Микеланджело.К слову, антифанаты Антона Гусева уверены, что его жизнь разделилась на «до» и «после» знакомства с приложением под названием «Manly».