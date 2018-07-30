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В сети опубликованы первые изображение нового поколения BMW X6

В интернете раньше публиковали тестовые вариации кроссовера BMW X6 в кузове купе новой генерации. Теперь в Сети представили фото авто без камуфляжной пленки.

В сети опубликованы первые изображение нового поколения BMW X6


Примечательным является то, что компанией не предлагались обновления, сразу было разработано новое поколение. Актуальная версия BMW X6 на авторынке уже четыре года. Вследствие этого авто нуждается в обновлении, но компания пропустила пункт, разработав сразу новое поколение. Такое было с BMW X5. Никита Чуйко, являющийся независимым дизайнером, разработал рендер BMW X6 новой генерации, основываясь на шпионских снимках, а также новом стиле автопроизводителя.

BMW X6 новой генерации, в результате может получить переднюю часть под стиль младшей версии с массивной решеткой радиатора, крупными воздухозаборниками. Больше всего изменений ожидают сзади. В свою очередь номер был перемещён на бампер, при этом узкие горизонтальные фары наделили уникальным светодиодным исполнением.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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