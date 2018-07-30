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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что помешать сносу площадки могут фейковые фолловеры Ольги Бузовой

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказал свое мнение по поводу информации о том, что площадку прославленной телестройки могут снести.

Нужно сказать, что новость о том, что в ближайшее время съемочную площадку «Дома-2» могут снести взволновала не только огромнейшее количество телезрителей, но и многих экс-участников проекта. Конечно же, что Рустам Солнцев не мог пройти мимо такого сообщения.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что помешать сносу площадки могут фейковые фолловеры Ольги Бузовой

Ни для кого не является секретом, что за четырнадцать лет существования телепроекта «Дом-2» телезрители настолько привыкли и в некоторой степени даже сроднились с некоторыми героями шоу, что не просто запомнили имена всех своих любимых героев, но и продолжают активно следить за их личной жизнью даже после их ухода за Периметр.

Однако, оказалось, что всё совсем скоро может прекратиться, ведь проект «Дом-2» могут закрыть. Дело в том, что власти Москвы всерьез задумались о том, чтобы проложить на месте нынешней съемочной площадки реалити-шоу автомобильную дорогу и установить на ней несколько остановок.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что помешать сносу площадки могут фейковые фолловеры Ольги Бузовой

Как удалось выяснить, проект автомагистрали находится в разработке еще с 2014 года. До недавнего времени московские чиновники даже не могли подумать о том, что из-за телепроекта «Дом-2» у них могут появиться проблемы и конфликтная ситуация с руководством реалити.

Так как Рустам Солнцев практически всегда реагирует на тут или иную интересную новость, особенно если она касается прославленной телестройки, шоумен решил не оставаться в стороне. В результате в своей рубрике «Мама дорогая» бывший участник «Дома-2» обратился к героям шоу с просьбой воспользоваться всеми возможными и невозможными методами для того, чтобы спасти любимую площадку.

«Кричат уже во весь голос, вся страна вопит, что «ДОМ-2» закрывают. Якобы через Поляну пройдет дорога. Ну-ка ребятки, собираемся. Знаете, это вот как «Мстители», так и у вас там. У вас же целая команда. Кадони, выключаем хабалку, вспоминаем колдуна. Бузова Оля, я, конечно, понимаю, что там все на фейке держится, но есть же живые подписчики в твоем Инстаграме. Котенок, призывай, кричи, пищи. Ксюха Бородина, за тебя все матери России, ведь ты и сама мать несметного количества детей», - заявил Рустам Солнцев.


Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что помешать сносу площадки могут фейковые фолловеры Ольги Бузовой

Оказывается, что Солнцев уверен в том, что если все без исключения объединяться, то ничего страшного с одним из самых скандальных проектов России не произойдет.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:27
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