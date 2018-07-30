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Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны

Легендарный футболист Диего Марадона решил снова жениться. На днях футболист удивил своих поклонников тем, что во второй раз сделал своей любимой девушке Росио Оливе предложение.

Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны


Друзья считают Диего Марадону и Росио Оливе идеальной парой, так как у них, несмотря на разницу в возрасте в 29 лет, много общего. Диего Марадона сделал предложение своей подруге в день её рождения, превратив праздник в торжество по случаю помолвки. Предложение футболист сделал в присутствии 45 гостей, преподнеся девушке кольцо с бриллиантом.

Подруга Марадоны ответила согласием, расплакавшись от счастья. Стоит отметить, что в 2014 году футболист уже делал девушке предложение, она и тогда дала своё согласие стать супругой Марадоны, однако о том, что пара планирует свадьбу, не было слышно. По всей видимости, футболист решил «обновить» свою помолвку, может быть на этот раз пара, наконец-то поженится.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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