Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны

Друзья считают Диего Марадону и Росио Оливе идеальной парой, так как у них, несмотря на разницу в возрасте в 29 лет, много общего. Диего Марадона сделал предложение своей подруге в день её рождения, превратив праздник в торжество по случаю помолвки. Предложение футболист сделал в присутствии 45 гостей, преподнеся девушке кольцо с бриллиантом.Подруга Марадоны ответила согласием, расплакавшись от счастья. Стоит отметить, что в 2014 году футболист уже делал девушке предложение, она и тогда дала своё согласие стать супругой Марадоны, однако о том, что пара планирует свадьбу, не было слышно. По всей видимости, футболист решил «обновить» свою помолвку, может быть на этот раз пара, наконец-то поженится.