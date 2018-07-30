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«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро раскритиковала знаменитостей на фестивале «Жара»

Когда-то известнейший французский модельер Коко Шанель сказала, что колени женщины и девушки должны всегда скрывать, так как это самая некрасивая часть тела. Скандально-известный блогер Елена Миро согласилась с суждением дизайнера.

Популярный блогер, хорошенечко рассмотрев фотографии знаменитостей российского шоу-бизнеса с фестиваля «Жара», не только в пух и прах раскритиковала их, но и заявила, что у некоторых звезд по всей видимости нет зеркала в полный рост.

«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро раскритиковала знаменитостей на фестивале «Жара»

По словам Елены Миро, ей показалось, смотря на некоторые снимки, что знаменитости перед выходом в свет смотрели только в пудреницу, в которой смогли рассмотреть только часть своего лица.

На сегодняшний день Елена Миро в открытую продолжает писать о том, что считает неправильным то, что некоторые звезды на мероприятии «Жара» «вываливали» в разрезы платьев свои дряблые ноги, а в декольте вялую грудь и все прочее.

«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро раскритиковала знаменитостей на фестивале «Жара»

Как бы то ни было, но самой важной изюминкой фестиваля «Жара» стали «старые жирные колени» некоторых знаменитостей. По мнению Елены Миро, если у звезды колени красивые, то их обязательно нужно показывать. Однако скандальный блогер не понимает, что движет некоторыми девушками и женщинами, которые на показ демонстрируют свои «уродливые колени».

Стоит отметить, что многочисленные подписчики Елены Миро согласились с высказываниями эпатажного блогера. Некоторые пользователи Сети принялись писать о том, что многие знаменитости никогда не замечают за собой своих же недостатков, а кое-кто даже указал на то, что не все девушки и женщины могут рассмотреть и правильно оценить свой внешний вид.

«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро раскритиковала знаменитостей на фестивале «Жара»

«Это же ужассс..Как вообще можно с такими ногами одевать платье до колена?! Невозможно смотреть! Как всегда никто из звезд за собой не видит недостатков, а как в других, так пожалуйста..», «Барановская это же вообще кошмар! Не ожидала от нее такого! В последнее время так правильно начала подбирать наряды и тут такое..», «Что и следовало доказать! Многие девушки и женщины на самом деле не могут правильно оценить свой образ, именно поэтому многие знаменитости перед подобными важными мероприятиями обращаются за помощью к стилистам!», - продолжают писать пользователи социальной сети Инстаграм.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10
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