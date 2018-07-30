Джастин Бибер отказался подписывать брачный контракт

Совсем скоро состоится свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин, несмотря на все уговоры родственников и друзей, певец не желает подписывать брачный контракт, а ведь ему есть, что терять. В свои 24 года Джастин Бибер успел заработать 250 миллионов долларов. В то время как его невеста модель Хейли Болдуин заработала около 3 миллионов долларов. В том случае, если Джастин и Хейли проживут в браке не слишком долго, то певец рискует при разводе потерять половину своего состояния.Родные и близкие Джастина Бибера всерьёз опасаются, что его брак окажется недолгим. Роман с Хейли Болдуин у певца начался в июне нынешнего года, а месяц спустя пара объявила о помолвке. Родные Джастина Бибера считают его такое решение слишком поспешным.