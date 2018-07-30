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Джастин Бибер отказался подписывать брачный контракт

Джастин Бибер категорически против того, чтобы составлять и подписывать брачный контракт, певец заявил, что любит свою невесту и не желает оскорблять её своим недоверием. Родные и друзья Джастина Бибера серьёзно обеспокоены таким решением.

Джастин Бибер отказался подписывать брачный контракт


Совсем скоро состоится свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин, несмотря на все уговоры родственников и друзей, певец не желает подписывать брачный контракт, а ведь ему есть, что терять. В свои 24 года Джастин Бибер успел заработать 250 миллионов долларов. В то время как его невеста модель Хейли Болдуин заработала около 3 миллионов долларов. В том случае, если Джастин и Хейли проживут в браке не слишком долго, то певец рискует при разводе потерять половину своего состояния.

Родные и близкие Джастина Бибера всерьёз опасаются, что его брак окажется недолгим. Роман с Хейли Болдуин у певца начался в июне нынешнего года, а месяц спустя пара объявила о помолвке. Родные Джастина Бибера считают его такое решение слишком поспешным.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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