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Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой в киевском караоке-баре

Видеокадры с фривольным поведением мужа Ани Лорак в караоке-баре Киева попали в сеть. Сначала Мурат Налчаджиоглу развлекался с киевской тусовщицей в баре, а затем, далеко за полночь покинул заведение вместе с ней.

Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой в киевском караоке-баре


Пока Ани Лорак жалуется журналистам на усталость и мечтает выспаться, ее муж-турок Мурат Налчаджиоглу попал на видео журналистов Super.ru в компании с киевской тусовщицей. На кадрах видно, как мужчина обнимает и хватает девушку за интимные места, что-то мило шепчет ей, ведёт себя достаточно фривольно и недвусмысленно. Они курят кальян, поют дуэтом караоке, затем пара вместе покинула заведение далеко после полуночи будучи навеселе.

Журналисты провели расследование и выяснили, что спутницей мужа Ани Лорак была киевская тусовщица, которая работает в интернет-магазине по продаже одежды. Судя по видеокадрам можно отметить некоторую похожесть предполагаемой любовницы Мурата на саму Ани Лорак - стройная брюнетка, с такими же как у Лорак, длинными волосами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 15:37
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