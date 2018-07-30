Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой в киевском караоке-баре
Видеокадры с фривольным поведением мужа Ани Лорак в караоке-баре Киева попали в сеть. Сначала Мурат Налчаджиоглу развлекался с киевской тусовщицей в баре, а затем, далеко за полночь покинул заведение вместе с ней.
Пока Ани Лорак жалуется журналистам на усталость и мечтает выспаться, ее муж-турок Мурат Налчаджиоглу попал на видео журналистов Super.ru в компании с киевской тусовщицей. На кадрах видно, как мужчина обнимает и хватает девушку за интимные места, что-то мило шепчет ей, ведёт себя достаточно фривольно и недвусмысленно. Они курят кальян, поют дуэтом караоке, затем пара вместе покинула заведение далеко после полуночи будучи навеселе.
Журналисты провели расследование и выяснили, что спутницей мужа Ани Лорак была киевская тусовщица, которая работает в интернет-магазине по продаже одежды. Судя по видеокадрам можно отметить некоторую похожесть предполагаемой любовницы Мурата на саму Ани Лорак - стройная брюнетка, с такими же как у Лорак, длинными волосами.