Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга Кикабидзе: чем запомнилось закрытие фестиваля «Жара»

В последний день фестиваля «Жара», организаторами которого являются Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников, состоялись творческие вечера Любови Успенской и Валерия Меладзе. Стоит отметить, что преданные поклонники музыкантов с нетерпением ждали от своих кумиров какого-то сюрприза.В результате сюрпризы были. Так, к примеру, Валерий Меладзе спел музыкальную композицию с Эмином Агаларовым, а Любовь Успенская исполнила песню с Ириной Дубцовой.Нужно сказать, что больше всего внимания к своей персоне привлекла Вера Брежнева, которая на красной дорожке фестиваля «Жара» появилась в довольно неожиданном образе. Оказывается, что перед официальной частью певица вовсю позировала фотографам в спортивном стиле, а потом прямо-таки шокировала всех гостей своих шикарным и весьма эффектным нарядом с невероятно глубоким декольте.Довольно сложно было не обратить внимание на то, что ведущий красной дорожки фестиваля не мог оторвать глаз от исполнительницы. По словам Веры Брежневой, перед фестивалем она решила сбросить несколько, по ее мнению, лишних килограммов.Александр Маршрал прибыл в Баку, чтобы также поучаствовать в творческом вечере такого великого российского музыканта, как Валерий Меладзе. По словам знаменитости, он безумно был рад увидеть, что столица Азербайджана настолько преобразилась в лучшую сторону. Артист даже пожелал всем мира и огромной любви.Отметим, что сам Валерий Меладзе довольно тщательно готовился к своему концерту. По всей видимости, музыкант не хотел разочаровать своих преданных поклонников. Сначала взгляды всех присутствующих на фестивале «Жара» были прикованы к его появлению на красной дорожке в компании своей очаровательной супруги Альбины Джанабаевой, а потом зрители вовсю аплодировали его выступлению.К слову, в концерте принимал участие и Вахтанг Кикабидзе. Заметим, что творчество артиста любят несколько поколений. Прошел по красной дорожке Кикабидзе в компании исполнительницы Стефане. Денис Клявер посетил фестиваль вместе со своей любимой супругой. Он даже указал на то, что сегодня его семейство празднует годовщину.Также на закрытии фестиваля «Жара» появилась певица Зара, Анджелика Агурбаш, Юлия Барановская, Юлия Ковальчук и многие другие знаменитости российского шоу-бизнеса.