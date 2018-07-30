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На немецком телевидении был замечен таинственный НЛО

Внимательные уфологи неустанно отслеживают появление неопознанных летающих объектов, торопясь обнаружить влияние пришельцев на человечество. Новый повод для горячих дискуссий был найден в эфире одной из программ немецкого телевидения.

На немецком телевидении был замечен таинственный НЛО

Программа вышла в эфир в мае 2018 года, но только сейчас зрители обратили внимание на таинственный объект, появившийся в телестудии.

В Сети набирает популярность небольшой ролик с НЛО, который светится загадочным светом на заднем плане кадра. Ритмичность его мерцания позволила исключить версию со звездой, но установить идентичность НЛО никому пока не удалось.

Любители мистификаций и сторонники всемирного заговора снова заговорили о том, что кто-то старательно скрывает всякие факты существования иноземных цивилизаций или параллельных миров. Более опытные уфологи поспешили объяснить молчание властей нежеланием создать панику у населения.

 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:30
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