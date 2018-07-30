Телезрители «Дома-2» уверены, что Александр Гобозов готов помириться с Алианой Устиненко

«Пара вместе загорает, устаривает романтики на воздушном шаре. Александр поет Алиане песню собственного сочинения, на аватарку в своем профиле в Одноклассниках он поставил совместное фото. Кстати, в номере у Алианы стоит двухспальная кровать, и молодая женщина прямо заявляет подписчикам в прямом эфире, что они сейчас будут спать», - заявляет очевидец.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Александр и Алиана по-прежнему являются официальными мужем и женой.На сегодняшний день семейство вместе проводит время на побережье Черного моря. Гобозов и Устиненко не только наслаждаются компанией друг друга, но и параллельно принимают участие в кастинг-туре телепроекта «Дом-2», который на данный момент проходит по южным городам Российской Федерации.Нужно сказать, что на Сейшельских островах возвращения Александра Гобозова ждет его новая любовь Ольга Жарикова. Отметим, что не так давно мужчина вовсю заявлял, что просто-таки мечтает о том, чтобы Ольга родила ему ребенка. Заметим, что и сама Жарикова не против родить своему возлюбленному второго наследника. Больше всего парочка мечтает о появлении очаровательной девочки.Как бы то ни было, но сейчас все, как видно, изменилось. А если быть точнее огромнейшее количество телезрителей заметили, что между Алианой и Александром вновь воспылали с новой силой чувства. Особенно это видно, когда молодые люди находятся рядом, ведь сложно не заметить неравнодушие Гобозова и Устиненко друг к другу.Как стало известно, в Новороссийске Александр и Алиана и вовсе не отходили друг от друга. Ребята не только завтракали вместе, но и гуляли по городу, много разговорилась, улыбались и даже нежно обнимались.Несколько часов назад в Сети появился комментарий одного из свидетелей, которому пришлось наблюдать за отношением друг к другу Гобозова и Устиненко.Стоит отметить, что все это не может не вызывать у пользователей социальных сетей мысли о том, что Александр Гобозов и Алиана Устиненко совсем скоро воссоединятся. К слову, многие преданные поклонники семейства уже не могут дождаться того момента, когда парочка объявит о том, что решили сохранить семью.