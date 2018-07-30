Путин освободил от взносов на капремонт семьи с инвалидами

О необходимости принятия данного закона ранее заявили несколько депутатов Государственной думы, включая члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Инициативу поддержали члены заксобрания Ростовской области.Согласно новому закону, региональные власти будут компенсировать расходы собственников жилых помещений в возрасте от 70 лет (50% льготы) и от 80 лет (100% льготы), которые проживают с неработающими родственниками-пенсионерами и (или) неработающими инвалидами 1 и 2 группы.Напомним, что средняя пенсия для инвалидов 1 группы в России составляет 15,3 тысяч рублей, для инвалидов 2 группы – 12,4 тысячи рублей, тогда как средняя пенсия по старости едва не достигает 13 тысяч рублей.