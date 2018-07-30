АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Путин освободил от взносов на капремонт семьи с инвалидами

С 1 января 2019 года семьи с инвалидами 1 и 2 группы будут частично или полностью освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт жилого фонда. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Путин освободил от взносов на капремонт семьи с инвалидами

О необходимости принятия данного закона ранее заявили несколько депутатов Государственной думы, включая члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Инициативу поддержали члены заксобрания Ростовской области.

Согласно новому закону, региональные власти будут компенсировать расходы собственников жилых помещений в возрасте от 70 лет (50% льготы) и от 80 лет (100% льготы), которые проживают с неработающими родственниками-пенсионерами и (или) неработающими инвалидами 1 и 2 группы.

Напомним, что средняя пенсия для инвалидов 1 группы в России составляет 15,3 тысяч рублей, для инвалидов 2 группы – 12,4 тысячи рублей, тогда как средняя пенсия по старости едва не достигает 13 тысяч рублей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Битва за Бузову»: Нашумевший телепроект стартует
Кроссовер Honda HR-V лишился ручной коробки
Volvo и Geely показали фотографии нового
Исследователи раскрыли роль длинной некодирующей
Чартеры в Тунис могут быть отменены из-за
Nissan и Nismo представили обновленную вариацию
Петербургский завод Hyundai возобновляет работу
Кроссовер FAW D60 доберётся до России осенью
Обновлённый седан Peugeot 408 показали на первых
Эксперты продемонстрировали успехи нейроинженерии
В сети опубликованы первые изображение нового
Хейтеры выяснили, с помощью какого приложения
Стали известны подробности помолвки Диего Марадоны
Джастин Бибер отказался подписывать брачный
На немецком телевидении был замечен таинственный
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Гамма-всплеск умирающей звезды сопровождался
Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с
Телезрители «Дома-2» уверены, что Александр
Немецкие разработчики трудятся над конкурентом
Планетологи предложили миссии к ледяным гигантам
Центробанк: Число черных кредиторов за год
Ученые назвали три главные причины, которые
Просмотреть все новости