В первом полугодии продажи LADA Largus увеличились на 53 процента

Автоэкспертами подсчитаны показатели продаж за первые шесть месяцев текущего года транспортного средства LADA Largus. При этом специалисты сделали вывод, что автобренд реализовал на целых 53 процента автомобилей больше, в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года.Всего за первые полгода реализовали 23 000 транспортных средств из сегмента LAV. Вследствие того, что на версию LADA Largus приходится 90,9 процента, логично подсчитать, что данная версия избавилась от 20 989 единиц. LADA Largus в данном сегменте признана популярным транспортным средством. В целом, продажи машин LAV увеличились с 2,2 процентов до 2,9 процента. Самым прибыльным месяцем для версии LADA Largus стал март. На тот период времени было реализовано 4 700 транспортных средств.