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В Алжире нашли скелет слона, который жил три миллиона лет назад

Ученым посчастливилось обнаружить окаменевшие останки древнего слона – стегодона, который жил три миллиона лет назад. Открытие было сделано в северо-восточной части Алжира во время археологических работ в комплексе Айн-эль-Хенш.

В Алжире нашли скелет слона, который жил три миллиона лет назад

Издание «Аль-Ватан» сообщает, что найденный слон, вероятно, будет признан самым древним животным из всех, которые обитали в Северной Африке и были обнаружены в ходе раскопок.

Ведущий алжирский исследователь Айман Амрави рассказал, что были обнаружены череп и некоторые фрагменты скелета. Находка находится погребенной в земле, и полностью поднимать ее на поверхность пока не планируется, отметил ученый.

По научным сведениям, стегодоны являются вымершими предками современных индийских слонов и дальними родственниками мамонтов. В высоту они могли достигать 4 метров, в длину – 8 метров, а их близко расположенные бивни могли достигать трех метров. Отличительным признаком стегодонов можно считать свешивающийся на одну сторону хобот. Обитали эти животные 3-5.5 миллионов лет назад, проживая преимущественно в Азии.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:45
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