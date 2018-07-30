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В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из СНГ

Эксперты Следственного комитета России приступили к расследованию причин и обстоятельств крупного пожара, который случился накануне в Адлере (Сочи) и унес жизни восьми человек. Еще трое пострадали, включая 16-летнего подростка, выпрыгнувшего с верхнего этажа.

В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из СНГ

Трагический инцидент случился на улице Просвещения в частном жилом доме, владельцы которого устроили из него и кафе, и частную гостиницу. По предварительным сведениям, погибшие являлись наемными рабочими из стран СНГ, а причиной возгорания мог стать мангал, на котором гости хотели пожарить мясо.

Сначала пламя появилось на первом этаже дома, после чего по навесу над кафе распространилось на всю постройку. Усилению стихии способствовали легковоспламеняющиеся строительные материалы. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, констатировали эксперты.

В тушении огня были задействованы 62 человека и 19 единиц спецтехники.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:30
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