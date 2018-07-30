Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с неизвестными целями

Зачем древним строителям потребовалось сооружение с подобными свойствами, для ученых пока не ясно, о чем пишет научное издание Journal of Applied Physics.По словам участника исследований, сотрудника Университета ИТМО (Санкт-Петербург) Андрея Илюхина, ученые взглянули на пирамиду Хеопса как «на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны». В результате были получены интересные результаты, перспективные для практического применения.Физики провели «обстрел» пирамиды радиоволнами метрового диапазона, проследив за их взаимодействием с объектом. В итоге оказалось, что энергия собирается в помещении, известном как комната фараона, после чего перенаправляется в основание пирамиды, где расположено третье помещение пирамиды из четырех известных.Примечательно, что максимальный эффект был замечен при работе с волнами длиной 230 и 333 метра.Пирамида Хеопса является самым древним из Семи чудес света и единственным, сохранившимся до настоящего времени. И в наши дни она считается одним из самых крупных сооружений, которые когда-либо возводил человек. Но самой большой загадкой остается предназначение пирамиды, поскольку строить такой объект только ради захоронения фараона многим кажется не слишком целесообразным.