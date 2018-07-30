АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с неизвестными целями

Ученые из России и ФРГ сделали важное открытие, касающееся самой большой пирамиды Древнего Египта. Было установлено, что Пирамида Хеопса способна собирать энергию радиоволн, накапливать ее и фокусировать в пространство.

Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с неизвестными целями

Зачем древним строителям потребовалось сооружение с подобными свойствами, для ученых пока не ясно, о чем пишет научное издание Journal of Applied Physics.

По словам участника исследований, сотрудника Университета ИТМО (Санкт-Петербург) Андрея Илюхина, ученые взглянули на пирамиду Хеопса как «на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны». В результате были получены интересные результаты, перспективные для практического применения.

Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с неизвестными целями

Физики провели «обстрел» пирамиды радиоволнами метрового диапазона, проследив за их взаимодействием с объектом. В итоге оказалось, что энергия собирается в помещении, известном как комната фараона, после чего перенаправляется в основание пирамиды, где расположено третье помещение пирамиды из четырех известных.

Примечательно, что максимальный эффект был замечен при работе с волнами длиной 230 и 333 метра.

Пирамида Хеопса является самым древним из Семи чудес света и единственным, сохранившимся до настоящего времени. И в наши дни она считается одним из самых крупных сооружений, которые когда-либо возводил человек. Но самой большой загадкой остается предназначение пирамиды, поскольку строить такой объект только ради захоронения фараона многим кажется не слишком целесообразным.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин освободил от взносов на капремонт семьи с
«Дряблые ноги, вялая грудь»: Лена Миро
В первом полугодии продажи LADA Largus
В Алжире нашли скелет слона, который жил три
Муж Ани Лорак развлекался с неизвестной брюнеткой
В Сочи на пожаре погибли восемь гастарбайтеров из
Декольте Веры Брежневой и триумф Вахтанга
Гамма-всплеск умирающей звезды сопровождался
Пирамида Хеопса собирает энергию радиоволн с
Телезрители «Дома-2» уверены, что Александр
Немецкие разработчики трудятся над конкурентом
Планетологи предложили миссии к ледяным гигантам
Центробанк: Число черных кредиторов за год
Ученые назвали три главные причины, которые
Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо
АТОР: Стоимость речных круизов в России
Ученые использовали наночастицы серебра для
Британские ученые предрекают глобальную мировую
Эксперты озвучили ТОП-3 самых опасных видов
На востоке Москвы ночью обокрали храм Илии Пророка
Максим Галкин показал фото, на котором Алла
Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на
Ученые NASA показали снимки эффектной бури на
«С Андреем, конечно, жить было непросто..»:
Анастасия Квитко в откровенном бикини взволновала
Зираддин Рзаев рассказал судьбу некоторых пар
Эксперты объяснили причины популярности в России
Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах
Ольга Бузова крупно опозорилась перед
«Принцесса Диана бы их ненавидела»: новое
Просмотреть все новости