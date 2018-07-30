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Немецкие разработчики трудятся над конкурентом версии Range Rover Sport

Инженеры немецкой автокомпании Mercedes-Benz осуществляют работу над новым проектом, призванный потеснить на авторынке британский внедорожник версии Range Rover Sport.

Немецкие разработчики трудятся над конкурентом версии Range Rover Sport


Новая версия будет носить название Mercedes-Benz GLG. Транспортное средство построят на платформе новой версии Mercedes-Benz GLE. Разработчики, прежде всего, рассматривают версию Mercedes-Benz GLG в виде главного конкурента Range Rover Sport. Специалистами отмечается, что новую версию обустроят салоном, который рассчитан на семь человек. Авто наделят угловатым внешним дизайном. Новая модель получит подвеску Mercedes-Benz GLS, систему блокировки дифференциалов Mercedes-Benz G-Class.

Моторный отсек Mercedes-Benz GLG включает силовые установки, которые обладают четырьмя, шестью, восемью цилиндрами. Также не исключается выход версии с гибридным силовым агрегатом. Пока отсутствует информация касательно полностью электрической вариации. Пока не известна дата премьеры новой версии, а также начала продаж.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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