Немецкие разработчики трудятся над конкурентом версии Range Rover Sport

Новая версия будет носить название Mercedes-Benz GLG. Транспортное средство построят на платформе новой версии Mercedes-Benz GLE. Разработчики, прежде всего, рассматривают версию Mercedes-Benz GLG в виде главного конкурента Range Rover Sport. Специалистами отмечается, что новую версию обустроят салоном, который рассчитан на семь человек. Авто наделят угловатым внешним дизайном. Новая модель получит подвеску Mercedes-Benz GLS, систему блокировки дифференциалов Mercedes-Benz G-Class.Моторный отсек Mercedes-Benz GLG включает силовые установки, которые обладают четырьмя, шестью, восемью цилиндрами. Также не исключается выход версии с гибридным силовым агрегатом. Пока отсутствует информация касательно полностью электрической вариации. Пока не известна дата премьеры новой версии, а также начала продаж.