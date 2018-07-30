Центробанк: Число черных кредиторов за год увеличилось вдвое

Криминализация рынка кредитования продолжается. Этот факт отмечен Центробанком по результатам первого полугодия. За этот период времени - число финорганизаций, занимающихся кредитованием "в черную", возросло в 2 раза. Больше всего отмечен рост инвестиций в криптовалюты, которые на самом деле имеют все признаки мошенничества.Банк России опубликовал список почти двух тысяч подобных финансовых структур. Все эти данные озвучил на встрече с журналистами Валерий Лях, директор департамента недобросовестных практик Банка России. По сравнению с 2017 годом их рост составил 200%. Чаще всего эти мошенники называют свои псевдокомпании «микрофинансовыми», «микрокредитными», при этом в реестре МФО ЦБтакой финорганизации не значится. Одновременно продолжается борьба с этими мошенниками и в Интернете: блокировано более 1100 сайтов (из нихх 182 — сайты лжебанков).