Ученые назвали три главные причины, которые больше всего портят зрение

В силу развития технического прогресса представить рабочее место без компьютера невозможно. Учащиеся школ, студенты ВУЗов, рабочие на передовых предприятиях, управленцы среднего звена и высокопоставленные руководители – никто не может обойтись без компьютерной техники.Об увлечении смартфонами и прочими продвинутыми гаджетами и говорить не приходится: повальное увлечение этой техникой приводит к проблемам со зрением масштабного характера. По предварительным оценкам, к 2050 году примерно 5 миллиардов людей будут иметь плохое зрение именно по этой причине.Второй по важности причиной плохого зрения ученые назвали ультрафиолет, способный вызвать помутнение хрусталика. К негативным последствия приводит не только злоупотребление солнечными ваннами, но и любовь к искусственному загару в солярии.Третья причина – это невнимательность к первичным симптомам болезни глаз. Например, после постановки диагноза человек зачастую отказывается сразу надеть очки, что только способствует повышению нагрузки на зрение. В итоге зрение падает еще ниже.