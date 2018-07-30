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Ученые назвали три главные причины, которые больше всего портят зрение

Специалисты-офтальмологи перечислили три главные причины, которые больше всего портят зрение. На первом месте предсказуемо оказались компьютера, ноутбуки и смартфоны, экраны которых привлекают максимум внимания современного человека.

Ученые назвали три главные причины, которые больше всего портят зрение

В силу развития технического прогресса представить рабочее место без компьютера невозможно. Учащиеся школ, студенты ВУЗов, рабочие на передовых предприятиях, управленцы среднего звена и высокопоставленные руководители – никто не может обойтись без компьютерной техники.

Об увлечении смартфонами и прочими продвинутыми гаджетами и говорить не приходится: повальное увлечение этой техникой приводит к проблемам со зрением масштабного характера. По предварительным оценкам, к 2050 году примерно 5 миллиардов людей будут иметь плохое зрение именно по этой причине.

Ученые назвали три главные причины, которые больше всего портят зрение

Второй по важности причиной плохого зрения ученые назвали ультрафиолет, способный вызвать помутнение хрусталика. К негативным последствия приводит не только злоупотребление солнечными ваннами, но и любовь к искусственному загару в солярии.

Третья причина – это невнимательность к первичным симптомам болезни глаз. Например, после постановки диагноза человек зачастую отказывается сразу надеть очки, что только способствует повышению нагрузки на зрение. В итоге зрение падает еще ниже.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
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