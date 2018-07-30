АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Максим Галкин показал фото, на котором Алла Пугачева выглядит его ровесницей

Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото с Аллой Пугачевой, на котором она выглядит как его ровесница.

Максим Галкин показал фото, на котором Алла Пугачева выглядит его ровесницей


Максим Галкин продолжает публиковать в Instagram фото семьи с отдыха. Сейчас звездное семейство в полном составе отдыхает на островах и подписчики юмориста каждый день с нетерпением ждут новую информацию о времяпровождении родителей и их детей Лизы и Гарри.

Буквально день назад Галкин показал занятное видео с дочерью Лизой, на котором она смешно рассуждает о "нюхающих подмышки парнях из цирка".

Максим Галкин показал фото, на котором Алла Пугачева выглядит его ровесницей


А сегодня в его микроблоге появилось новое фото с женой Аллой Пугачевой, которое фолловеры начали активно комментировать. Снимок Галкин назвал лаконично

Хорошооооооооо!


Максим Галкин показал фото, на котором Алла Пугачева выглядит его ровесницей


В обсуждении подписчики отметили, что Алла Пугачева продолжает молодеть и сейчас на этом фото выглядит ровесницей своего мужа, который младше ее на 27 лет. Другие фолловеры заподозрили, что Максим Галкин использовал фотошоп, отметив, что Пугачевой в следующем году исполнится 70 лет и она априори не может так молодо выглядеть. Но в то же время многие видят очевидный блеск в глазах примадонны, который является неоспоримым признаком счастья женщины. И этого нельзя отрицать, ведь за последние годы жизни в браке с Максимом Галкиным Пугачева постоянно меняется в лучшую сторону. Она значительно похудела и пользуется всеми достижениями современной индустрии красоты.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 12:18
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин показал фото, на котором Алла
Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на
Ученые NASA показали снимки эффектной бури на
«С Андреем, конечно, жить было непросто..»:
Анастасия Квитко в откровенном бикини взволновала
Зираддин Рзаев рассказал судьбу некоторых пар
Эксперты объяснили причины популярности в России
Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах
Ольга Бузова крупно опозорилась перед
«Принцесса Диана бы их ненавидела»: новое
Ученые вырастили растения предназначенные для
Звезда «Универа» Рубцова поделилась секретом
Читают только о ней: Ольга Бузова стала лидером
Ольга Бузова помогла поклоннику сделать
Смерть близких, убийства и неудачи в личной
Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым
Ученые РФ создали «невозможные» материалы с
Ани Лорак работает на износ, чтобы решить
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала
Болельщики "Локомотива" обвинили Дмитрия Тарасова
Ученые обнаружили в Якутии два неизвестных ранее
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил
Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за
«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники
Юлию Барановскую перепутали со звездой сериала
Подписчики уверены, что Кристина Орбакайте скоро
Россияне стояли в очереди четыре часа ради
Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под
Nokia планирует расширить рынок и вернуть былую
Компания NEC готовит планшет VersaPro VU с
Просмотреть все новости