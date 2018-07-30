Максим Галкин показал фото, на котором Алла Пугачева выглядит его ровесницей
Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото с Аллой Пугачевой, на котором она выглядит как его ровесница.
Максим Галкин продолжает публиковать в Instagram фото семьи с отдыха. Сейчас звездное семейство в полном составе отдыхает на островах и подписчики юмориста каждый день с нетерпением ждут новую информацию о времяпровождении родителей и их детей Лизы и Гарри.
Буквально день назад Галкин показал занятное видео с дочерью Лизой, на котором она смешно рассуждает о "нюхающих подмышки парнях из цирка".
А сегодня в его микроблоге появилось новое фото с женой Аллой Пугачевой, которое фолловеры начали активно комментировать. Снимок Галкин назвал лаконично
Хорошооооооооо!
В обсуждении подписчики отметили, что Алла Пугачева продолжает молодеть и сейчас на этом фото выглядит ровесницей своего мужа, который младше ее на 27 лет. Другие фолловеры заподозрили, что Максим Галкин использовал фотошоп, отметив, что Пугачевой в следующем году исполнится 70 лет и она априори не может так молодо выглядеть. Но в то же время многие видят очевидный блеск в глазах примадонны, который является неоспоримым признаком счастья женщины. И этого нельзя отрицать, ведь за последние годы жизни в браке с Максимом Галкиным Пугачева постоянно меняется в лучшую сторону. Она значительно похудела и пользуется всеми достижениями современной индустрии красоты.