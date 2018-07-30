АТОР: Стоимость речных круизов в России увеличится на 25% в 2019 году

Круизные компании не стали подымать стоимость билетов на речные поездки в 2018 году, считая, что данный шаг станет "самоубийством" для всей отрасли. Впрочем, наверстать утерянную прибыль поможет 2019 год, когда уже сейчас круизные путешествия на следующий год реализуются дороже аналогичных туров 2018 года на 25%.Однако, стремясь придать новый импульс к увеличению объемов продаж речных и морских туров, круизные фирмы предлагают различные стимулирующие мероприятия для турагентств и туристов, в том числе предоставляя скидку при раннем бронировании. Круизные корпорации рассчитывают на постоянных клиентов, чья численность неизменна.