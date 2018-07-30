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Британские ученые предрекают глобальную мировую катастрофу уже к 2100 году

Ученые из Университета Кардиффа (Великобритания) предрекают глобальную мировую катастрофу уже к 2100 году. Поводом для таких угрожающих выводов стали актуальные исследования мирового океана.

Британские ученые предрекают глобальную мировую катастрофу уже к 2100 году

Исследователи подсчитали, что в связи с постепенным повышением кислотности воды в морях и океанах менее чем за 100 лет этот показатель поднимется к отметке 7,8. Это станет новым рекордом, превысив данные за последние 14 миллионов лет.

Во время научных изысканий специалисты-климатологи занимались анализом истории мирового океана, учитывая сведения самого разного характера за последние 22 миллиона лет.

Согласно озвученным выводам, значительный рост кислотности спровоцирует увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли. Первыми от этого пострадают коралловые рифы, которым принадлежит важнейшая роль в формировании уникальной океанической экосистемы.

Примером отрицательного влияния повышения кислотности ученые считают Большой коралловый риф в Австралии, который с каждым годом разрушается все больше и больше.

Далее удар природы возьмут на себя морские обитатели, отмечают ученые. И к 2100 году катастрофа приобретет глобальный характер.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:00
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