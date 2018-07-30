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Эксперты озвучили ТОП-3 самых опасных видов тюнинга

На сегодняшний день существует масса типов тюнинга, которому в свою очередь подвергаются внешнее оформление, а также технические параметры авто. Тюнинг призван улучшить машину, однако тюнинг бывает опасным для авто. Эксперты анонсировали виды опасного тюнинга.

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В первую очередь стоит выделить изменение клиренса. Уменьшение дорожного просвета может быть причиной того, что авто не сможет проезжать через «лежачий» полицейский. Задирание передней части авто приводит к ухудшению обзорности, управляемости. Тонировка задних фонарей может являться причиной ДТП. Кустарная тонировка фонарей часто приводит к авариям. Из-за покрытия тонировочной пленкой или краской из баллончика трудно бывает рассмотреть загоревшие поворотные фонари и стоп-сигналы. Авто тюнера в итоге получает задний удар. При этом виновником признают по большому счёту любителя тюнинга.

Ксеноновые лампы, которые обладают повышенной яркостью, устанавливаются в не предназначенных для этого местах, в итоге ослепляют всех. Вследствие этого авто может наехать на пешеходов на обочине или выехать на полосы встречного движения.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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