На востоке Москвы ночью обокрали храм Илии Пророка

Криминальный инцидент случился в Черкизово накануне праздника Илии Пророка, к которому готовились священники и прихожане.Осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что воры явно торопились сделать свое «черное» дело. Они спилили решетку на окне, выбили стекло, после чего попали внутрь помещения.Второпях они поснимали оклады с нескольких икон, после чего переключились на ящики с пожертвованиями, которые стояли рядом.Сейчас в храме работают эксперты-криминалисты, которые намерены обнаружить следы преступников, чтобы установить их личности и задержать.Храм Илии Пророка – старинная церковь, в которой еще в дореволюционные годы размещалась резиденция московских митрополитов. Храм оставался рабочим и в советские годы.