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На востоке Москвы ночью обокрали храм Илии Пророка

Минувшей ночью в Москве неизвестные воры обокрали храм Илии Пророка, имеющий статус архиерейской резиденции. Злоумышленники взломали ящики для пожертвований и сняли украшения с икон.

На востоке Москвы ночью обокрали храм Илии Пророка

Криминальный инцидент случился в Черкизово накануне праздника Илии Пророка, к которому готовились священники и прихожане.

Осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что воры явно торопились сделать свое «черное» дело. Они спилили решетку на окне, выбили стекло, после чего попали внутрь помещения.

Второпях они поснимали оклады с нескольких икон, после чего переключились на ящики с пожертвованиями, которые стояли рядом.

Сейчас в храме работают эксперты-криминалисты, которые намерены обнаружить следы преступников, чтобы установить их личности и задержать.

Храм Илии Пророка – старинная церковь, в которой еще в дореволюционные годы размещалась резиденция московских митрополитов. Храм оставался рабочим и в советские годы.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:30
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