На востоке Москвы ночью обокрали храм Илии Пророка
Минувшей ночью в Москве неизвестные воры обокрали храм Илии Пророка, имеющий статус архиерейской резиденции. Злоумышленники взломали ящики для пожертвований и сняли украшения с икон.
Криминальный инцидент случился в Черкизово накануне праздника Илии Пророка, к которому готовились священники и прихожане.
Осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что воры явно торопились сделать свое «черное» дело. Они спилили решетку на окне, выбили стекло, после чего попали внутрь помещения.
Второпях они поснимали оклады с нескольких икон, после чего переключились на ящики с пожертвованиями, которые стояли рядом.
Сейчас в храме работают эксперты-криминалисты, которые намерены обнаружить следы преступников, чтобы установить их личности и задержать.
Храм Илии Пророка – старинная церковь, в которой еще в дореволюционные годы размещалась резиденция московских митрополитов. Храм оставался рабочим и в советские годы.
Криминальный инцидент случился в Черкизово накануне праздника Илии Пророка, к которому готовились священники и прихожане.
Осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что воры явно торопились сделать свое «черное» дело. Они спилили решетку на окне, выбили стекло, после чего попали внутрь помещения.
Второпях они поснимали оклады с нескольких икон, после чего переключились на ящики с пожертвованиями, которые стояли рядом.
Сейчас в храме работают эксперты-криминалисты, которые намерены обнаружить следы преступников, чтобы установить их личности и задержать.
Храм Илии Пророка – старинная церковь, в которой еще в дореволюционные годы размещалась резиденция московских митрополитов. Храм оставался рабочим и в советские годы.
Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:30