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Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на песню «Быть дауном»

Эвелина Блёданс выступила с критикой в адрес рэперов Loqiemean, Басты и Оxxxymiron за песню под названием «Быть дауном». На данную композицию недавно вышел клип.

Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на песню «Быть дауном»


После просмотра ролика Эвелина Блёданс отметила, что они там скачут и прыгают, как придурки, она даже поймёт против кого бороться и с кем там можно поговорить. Провокационную песню также осудили в благотворительном фонде «Синдром любви». Представители фонда отметили, что своим видеоклипом рэперы задели десятки тысяч семей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна.

С претензиями в адрес рэперов согласились не все, некоторые посчитали, что в
слово «даун» не несёт оскорбительного оттенка. Автором данной песни является Loqiemean, по его словам видео посвящено 20-летию со дня выхода фильма «Большой Лебовски». За сутки видеоклип посмотрело более полумиллиона пользователей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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