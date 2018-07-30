Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на песню «Быть дауном»

После просмотра ролика Эвелина Блёданс отметила, что они там скачут и прыгают, как придурки, она даже поймёт против кого бороться и с кем там можно поговорить. Провокационную песню также осудили в благотворительном фонде «Синдром любви». Представители фонда отметили, что своим видеоклипом рэперы задели десятки тысяч семей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна.С претензиями в адрес рэперов согласились не все, некоторые посчитали, что вслово «даун» не несёт оскорбительного оттенка. Автором данной песни является Loqiemean, по его словам видео посвящено 20-летию со дня выхода фильма «Большой Лебовски». За сутки видеоклип посмотрело более полумиллиона пользователей.