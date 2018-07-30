«С Андреем, конечно, жить было непросто..»: Лариса Голубкина призналась, почему не развелась с Андреем Мироновым

«С Андреем, конечно, жить было непросто. Приходилось постоянно подстраиваться и в отношениях, и в бытовом плане. Андрюша был потрясающим человеком, милым, славным, но мог и взбрыкнуть. И тут самое главное было – не полезть в бутылку. Мы работали в разных театрах. Если ехали вместе на концерт, то выступали в разных отделениях. Если бы мы были беспрерывно вместе, то скорее всего уже развелись бы», - рассказывает вдова артиста.

Ни для кого не является секретом, что Лариса Голубкина стала второй супругой Андрея Миронова. На момент их бракосочетания артист не так давно расстался с Екатериной Градовой, вернулся жить к матери, но прожив в родительском гнезде всего два месяца, неожиданно для друзей страстно увлекся актрисой театра Российской Армии.Оказывается, что мама Андрея Миронова дружила с Ларисой Голубкиной, поэтому выбор легенды российского кино сразу же был одобрен. Как бы то ни было, но даже женитьба не поменяла артиста. Он и дальше любил отдавать предпочтение вечеринкам и красивым женщинам, однако в лице актрисы обрел тот самый тыл, в котором так нуждался.Андрей Александрович даже удочерил маленькую наследницу Ларисы Ивановны и стал для нее полноценным отцом, несмотря на то, что уже был папой трехлетней Марии Мироновой.На сегодняшний день, как оказалось, Лариса Голубкина очень часто вспоминает время семейной жизни, которое очень сложно назвать простым, ведь брак постоянно находился на грани развода.Однако, вскоре начали говорить о том, что Андрей Миронов начал изменять своей любимой супруге. Оказывается, что женщины, с которыми у легенды российского кино были романтические отношения на стороне, догадывались, что Лариса Голубкина все хорошо знает об этом, но разумно молчит.Напомним, что в 1987 году Андрея Александровича Миронова не стало. Артисту было всего 46 лет. За свою такую недолгую, но все-таки невероятно яркую и насыщенную жизнь, легенда кино успел сделать многое: сняться в больше чем 40 кинофильмах, больше 25 лет проработать в театре Сатиры, два раза жениться и воспитать двух прекрасных дочерей – приемную и родную.