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Ученые NASA показали снимки эффектной бури на Юпитере

Специалисты NASA показали новые снимки с Юпитера, чтобы каждый любитель астрономии мог полюбоваться видами эффектной бури, случившейся на поверхности самой большой планеты Солнечной системы.

Ученые NASA показали снимки эффектной бури на Юпитере

Ученые NASA продолжают отслеживать информацию, поступающую от автоматической межпланетной станции «Юнона» (по англ. – Juno). Этот космический зонд в 2016 году достиг Юпитера, и с тех пор неустанно занимается изучением гравитационного и магнитного полей газового гиганта.

На последних снимках с Юпитера можно видеть, как мощный шторм проходит через экваториальный пояс планеты. В эпицентре бури появились несколько завихрений красноватого оттенка, которые вызвали наибольший интерес ученых.

Фотография датируется серединой июля 2018 года, когда «Юнона» делала свой 14-й по счету облет Юпитера, находясь на высоте около восьми километров.

Эксперты призвали не путать «эффектную» картину бури со знаменитым Большим красным пятном (БКП), который является самым большим атмосферным вихрем Солнечной системы и постоянной зоной высокого давления.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:00
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