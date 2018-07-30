Ученые NASA показали снимки эффектной бури на Юпитере

Ученые NASA продолжают отслеживать информацию, поступающую от автоматической межпланетной станции «Юнона» (по англ. – Juno). Этот космический зонд в 2016 году достиг Юпитера, и с тех пор неустанно занимается изучением гравитационного и магнитного полей газового гиганта.На последних снимках с Юпитера можно видеть, как мощный шторм проходит через экваториальный пояс планеты. В эпицентре бури появились несколько завихрений красноватого оттенка, которые вызвали наибольший интерес ученых.Фотография датируется серединой июля 2018 года, когда «Юнона» делала свой 14-й по счету облет Юпитера, находясь на высоте около восьми километров.Эксперты призвали не путать «эффектную» картину бури со знаменитым Большим красным пятном (БКП), который является самым большим атмосферным вихрем Солнечной системы и постоянной зоной высокого давления.