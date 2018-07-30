Зираддин Рзаев рассказал судьбу некоторых пар скандального телепроекта «Дом-2»

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что пара Ильи Яббарова и Алены Рапунцель уже столкнулась с огромнейшим количеством проблем. Находясь в положении, длинноволосая красавица узнала, что ее избранник ей изменяет. На почве этого у девушки случился нервный срыв, что, конечно же, очень вредит малышу.По словам Зираддина, отношения Алены и Ильи должны прекратиться, так как девушке на сегодняшний день нужно беречь не только себя, но и своего малыша.Марина Африкантова, как оказалось, тоже не будет со своим молодым человеком Романом Капаклы. Отметим, что обворожительная блондинка старше своего избранника на десять лет. Рзаев заявил, что Марину ждет впереди хорошее будущее – карьерный рост и появления на свет одного ребенка. А вот Роману экстрасенс предсказал счастливую семью и двоих наследников.Конечно же, что Зираддин не мог не рассказать о судьбе Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Оказывается, что в этой парочке всегда было не двое людей, а трое – мама молодого человека. По словам финалиста «Битвы экстрасенсов», именно под ее давлением Иосиф принялся буквально требовать от своей возлюбленной похудеть.Как бы то ни было, несмотря на то, что Оганесян сделал предложение руки и сердца Черно, это не означает, что свадьба на самом деле будет. Рзаев уверен, что пару и в будущем ожидают постоянные нестабильные отношения.Также на прославленной телестройке «Дом-2» есть еще две пары, однако Зираддин Рзаев убежден, что и эти пары не будут вместе.К примеру, Алексей Купин и Майя Донцова могут разойтись из-за огромнейшего количества конфликтов. Тем не менее, именно у этой парочки есть шанс остаться вместе, если в ближайшее время молодые люди научаться уступать друг другу.Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов, по словам Зираддина, могут быть вместе только в том случае, если молодой человек будет постоянно баловать свою возлюбленную. Обеспечивать и буквально держать возле себя, чтобы девушка не нашла кого-то перспективнее.