Анастасия Квитко в откровенном бикини взволновала поклонников

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 29 Июл 2018 в 4:48 PDT

Анастасия Квитко довольно часто публикует откровенные снимки, демонстрируя максимум обнажённого тела. Накануне в Instagram, появилась очередная фотография, на которой звезда позирует в бикини, лёжа на шезлонге.В этом же наряде девушка снялась в видеоролике, открыто демонстрируя все достоинства своей фигуры.В комментариях подписчики модели отметили, что её внушительный бюст едва помещается в бикини. В основном поклонники оставляли к данной фотографии положительные отзывы. За короткое время публикация Анастасии Квитко собрала более 100 тысяч «лайков».