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Анастасия Квитко в откровенном бикини взволновала поклонников

Анастасия Квитко выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она запечатлена в откровенном бикини. Пикантный снимок модели взволновал подписчиков.

Анастасия Квитко в откровенном бикини взволновала поклонников


Анастасия Квитко довольно часто публикует откровенные снимки, демонстрируя максимум обнажённого тела. Накануне в Instagram, появилась очередная фотография, на которой звезда позирует в бикини, лёжа на шезлонге.

В этом же наряде девушка снялась в видеоролике, открыто демонстрируя все достоинства своей фигуры.В комментариях подписчики модели отметили, что её внушительный бюст едва помещается в бикини. В основном поклонники оставляли к данной фотографии положительные отзывы. За короткое время публикация Анастасии Квитко собрала более 100 тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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