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Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах

Бывшая девушка известнейшего рэп-музыканта России Джигана рассказала откровенно о правилах, которые ей устанавливал экс-возлюбленный.

Многими любимый певец Джиган и его супруга производят впечатление образцово-показательного семейства. Парочка не только занимается воспитанием троих дочерей и ведет здоровый образ жизни, но и активно и много вместе путешествуют. Как бы то ни было, но по словам Оксаны Самойловой, и в их паре есть свои сложные моменты.

Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах

Так, к примеру, супруг запрещает Оксане общаться очень часто с подругами. Нужно сказать, что Самойлова не единожды признавалась в том, что живет по правилам, которые установил ей ее муж. Отметим, что подобные признание довольно часто вызывали ажиотаж среди преданных поклонников молодой многодетной матери.

Оксана призналась, что не сразу начала слушать супруга. Впервые услышав об условиях примерно десять лет назад, она активно принялась протестовать им. Тем не менее, пережив огромнейшее количество скандалов, супруга рэпера решила, что готова смириться с правилась своего мужа.

Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах

По словам Самойловой, именно ее послушание и покорность являются теми факторами, которые повлияли на то, что они с мужем счастливо живут в браке на протяжении уже десяти лет.

«У каждого мужчины свои правила и свое виденье семьи. Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну. В целях безопасности и не только. В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане – сама по себе или с подругами. Вариант отдельного отпуска – это вообще за гранью нашей реальности», - заявляет супруга рэпера Джигана.

Нужно сказать, что многих подписчиков Оксаны Самойловой шокировали подобные признания их любимицы. Один за другим они принялись выражать свое недоумение, а некоторые даже не могли поверить в то, что все эти правила и условия поставил перед супругой сам Джиган.

Бывшая девушка Джигана рассказала о его изменах

И вот в Сети решила высказаться девушка, которая представилась бывшей возлюбленной рэп-музыканта. По словам бывшей избранницы артиста, этих же правил приходилось придерживаться и ей.

«Я с ним жила 4,5 года до Оксаны, он мне тоже как-то сказал, что он звезда и я должна сидеть дома, а он может все. Запрет на подруг тоже по причине того, что эти подруги мне доносили, как он к ним приставал, а с некоторыми спал, как потом я узнавала», - написала экс-возлюбленная певца.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43
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