Ольга Бузова крупно опозорилась перед 100-тысячной публикой

«Какое счастье выступать на главном фестивале страны перед аудиторией почти в 100.000 человек. VK Fest. Спасибо, всем моим людям в родном Санкт-Петербурге!!! Мое сердце навеки принадлежит вам», - подписала ролик теледива.

«Как всегда: на всех роликах гремит фонограмма, поет фанатский хор Бузовой, однако концерт дает Ольга, которая так сильно перетруждается на сцене, как никто другой из знаменитостей в этой стране!!!», «В Санкт-Петербурга такая жара невыносимая!! Куда ты те сапоги надела то? Ужассс!!!», «Куда мы катимся? Куда не пойди, повсюду слышно «Оля Бузова, Оля Бузова».. Какая она певица? Люди, вы что совсем с ума сошли?! Я удивляюсь, что это ваша певичка не закатила истерику из-за грязной сцены, где ей пришлось выступать..», - продолжают писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 29 Июл 2018 в 8:47 PDT

Ни для кого не является секретом, что одна из самых популярных девушек России вчера на фестивале VK Fest выступила со своим концертом перед 100-тысячной аудиторией. Тем не менее, из-за неудачно подобранного костюма и песни, огромнейшее количество преданных поклонников артистки прозвали выступление теледивы «полным провалом».На данный момент буквально во всех социальных сетях активно обсуждают позор Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге на фестивале телеканала «ТНТ» - VK Fest. Дело в том, что мало кому понравилось то, что известнейшая артистка России выступила перед 100-тысячной публикой под фонограмму. Да и нелепые танцы и весьма странный костюм исполнительницы многие пользователи Сети принялись активно высмеивать.Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик, на кадрах которого запечатлен кусочек ее выступления на фестивале VK Fest.За считанные часы свежий видеоролик знаменитости посмотрело больше 1,5 миллиона человек, многие из которых оставили под записью весьма неоднозначные комментарии. Некоторые, как оказалось, не понимают, зачем Ольга летом выступает в сапогах, а кое-кто даже задался вопросом, почему сцена была настолько грязной.