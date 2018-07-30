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Эксперты объяснили причины популярности в России устаревших iPhone и слабых Galaxy

Лидерами по популярности в РФ остаются смартфоны Apple и Samsung, при этом корпорации постоянно выпускают более качественные изделия. Только модельный ряд пополняется и моделями более слабых по производительности аппаратов, при этом их стараются навязать посетителям салонов.

Как предполагают эксперты, не смотря на востребованность американской Apple и южнокорейской Samsung, многие потенциальные покупатели, при приобретении гаджетов, не учитывают некоторые технологические их особенности. Для некоторых салонов мобильной связи, таким образом, обеспечивается определенная дополнительная прибыль. Консультанты иногда сталкиваются с трудностями, предлагая клиентам уже устаревшие модели. К тому же, еще надо и навязать посетителям салонов дорогостоящие аксессуары. Бывают и случаи требования оплатить страховку.
Эксперты объяснили причины популярности в России устаревших iPhone и слабых Galaxy


Экспертами отмечено, что определенная часть покупателей поддается воздействию продавцов. Так они становятся обладателями абсолютно ненужных чехлов и пленок, еще и оплачивая гарантии производителя. Доверчивыми посетителями салонов иногда воспринимается всерьез озвученная информация. Так же, воздействуют объяснения про лучший прием сигнала и какой девайс меньше излучает вредных волн. Поясняют продавцы и свойства дисплея меньше вредить глазам. К таким аспектам и отнесли специалисты основные причины такой популярности Samsung и Apple в России.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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