«Принцесса Диана бы их ненавидела»: новое скандальное интервью отца Меган Маркл
Родной отец Герцогини Сессекской дал очередное интервью британским журналистам.
Как оказалось, стать супругой принца маловато для счастья. Во всяком случае вот уже долгий период времени жизнь Меган Маркл в королевском семействе омрачают родственники герцогини Сессекской.
Стоит напомнить, что не так давно сам отец Меган, 74-летний Томан Маркл заявлял, что его наследница на самом деле несчастна в браке с принцем. А на днях и брат девушки решил вступиться за свою сестру и написал письмо Елизавете II, в котором заявил, что его родственница подчиняется травле со стороны принца Чарльза и его супруги.
«По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка», - заявляет отец Меган Маркл.
И вот снова родственники герцогини принялись жаловаться на то, что их дочь наотрез отказалась общаться со своей семьей. По мнению Томаса Маркла, принцесса Диана явно бы не пришла в восторг от такого поведения невестки. Мужчина даже заявил, что уверен в том, что мать принца Гарри обязательно упрекнула бы в этом и своего наследника.
«Принцесса Диана ненавидела бы их, если бы увидела, как они со мной общаются. Мне плевать, если Гарри со мной не заговорит больше никогда в жизни», - с уверенностью заявил Томас Маркл.
Стоит напомнить, что на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл девушку к алтарю вел не отец невесты, а родственник жениха. Оказывается, что родной папа Меган в тот день не смог приехать в Лондон. По официальным данным, Томас Маркл отсутствовал на свадьбе своей дочери из-за плохого самочувствия. За несколько дней до бракосочетания у 74-летнего отца Маркл случился сердечный приступ.
«К сожалению, моего отца не будет на свадьбе. Я всегда стараюсь заботиться о папе, и сейчас понимаю, что ему необходимо следить за своим здоровьем. Я хочу поблагодарить всех, кто переживал за нашу семью», - такое сообщение было опубликовано за несколько дней до свадьбе Меган и принца Гарри на официальной страничке Кенсингтонского дворца.
Нужно сказать, что на данный момент в Сети продолжают активно обсуждать решение Меган Маркл - напрочь прекратить общение со своей семьей и родственниками. По слухам, которые облетели буквально все социальные сети, супруга принца Гарри сделала выбор в пользу мужа только из-за того, что не желает портить отношения с королевскими родственниками.