«Принцесса Диана бы их ненавидела»: новое скандальное интервью отца Меган Маркл

«По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка», - заявляет отец Меган Маркл.

«Принцесса Диана ненавидела бы их, если бы увидела, как они со мной общаются. Мне плевать, если Гарри со мной не заговорит больше никогда в жизни», - с уверенностью заявил Томас Маркл.

«К сожалению, моего отца не будет на свадьбе. Я всегда стараюсь заботиться о папе, и сейчас понимаю, что ему необходимо следить за своим здоровьем. Я хочу поблагодарить всех, кто переживал за нашу семью», - такое сообщение было опубликовано за несколько дней до свадьбе Меган и принца Гарри на официальной страничке Кенсингтонского дворца.

Как оказалось, стать супругой принца маловато для счастья. Во всяком случае вот уже долгий период времени жизнь Меган Маркл в королевском семействе омрачают родственники герцогини Сессекской.Стоит напомнить, что не так давно сам отец Меган, 74-летний Томан Маркл заявлял, что его наследница на самом деле несчастна в браке с принцем. А на днях и брат девушки решил вступиться за свою сестру и написал письмо Елизавете II, в котором заявил, что его родственница подчиняется травле со стороны принца Чарльза и его супруги.И вот снова родственники герцогини принялись жаловаться на то, что их дочь наотрез отказалась общаться со своей семьей. По мнению Томаса Маркла, принцесса Диана явно бы не пришла в восторг от такого поведения невестки. Мужчина даже заявил, что уверен в том, что мать принца Гарри обязательно упрекнула бы в этом и своего наследника.Стоит напомнить, что на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл девушку к алтарю вел не отец невесты, а родственник жениха. Оказывается, что родной папа Меган в тот день не смог приехать в Лондон. По официальным данным, Томас Маркл отсутствовал на свадьбе своей дочери из-за плохого самочувствия. За несколько дней до бракосочетания у 74-летнего отца Маркл случился сердечный приступ.Нужно сказать, что на данный момент в Сети продолжают активно обсуждать решение Меган Маркл - напрочь прекратить общение со своей семьей и родственниками. По слухам, которые облетели буквально все социальные сети, супруга принца Гарри сделала выбор в пользу мужа только из-за того, что не желает портить отношения с королевскими родственниками.