Ученые вырастили растения предназначенные для спасения человека

Ученые Университета Теннесси предположили, что растения можно легко модифицировать, в отличие от животных, что позволит выращивать не только декоративные растения, но и полезные. К примеру, можно создать растения-датчики. Как отметили специалисты, представителями флоры и без генетических модификаций успешно улавливаются в воздухе такие вещества, как газ, органические соединения или плесень.Специалисты отметили, что растениями оказывается положительное влияние не только на микробиом, они могут предупреждать и появлении опасных веществ. На этом и построена новая разработка экспертов, создающих новые виды генетически модифицированных «умных» растений, снабженных биологической формой «переключателя», реагирующего на определенный состав веществ.Специалистами Университета Теннеси созданы растения, определяющие наличие в воздухе азота. При превышении его концентрации, «умные» растения светится. Как отметили эксперты, применить способности подобной растительности можно в любых сферах, причем и военной, для определения составов отравляющих веществ.