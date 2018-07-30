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Ученые вырастили растения предназначенные для спасения человека

При создании разработки, преследовалась цель внедрить в растения «генетический переключатель», реагирующий на присутствие в воздухе составов определенных веществ.

Ученые Университета Теннесси предположили, что растения можно легко модифицировать, в отличие от животных, что позволит выращивать не только декоративные растения, но и полезные. К примеру, можно создать растения-датчики. Как отметили специалисты, представителями флоры и без генетических модификаций успешно улавливаются в воздухе такие вещества, как газ, органические соединения или плесень.
Ученые вырастили растения предназначенные для спасения человека


Специалисты отметили, что растениями оказывается положительное влияние не только на микробиом, они могут предупреждать и появлении опасных веществ. На этом и построена новая разработка экспертов, создающих новые виды генетически модифицированных «умных» растений, снабженных биологической формой «переключателя», реагирующего на определенный состав веществ.

Специалистами Университета Теннеси созданы растения, определяющие наличие в воздухе азота. При превышении его концентрации, «умные» растения светится. Как отметили эксперты, применить способности подобной растительности можно в любых сферах, причем и военной, для определения составов отравляющих веществ.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45
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