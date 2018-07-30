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Читают только о ней: Ольга Бузова стала лидером по количеству Интернет-запросов

Известная Ольга Бузова уже не раз доказывала, что любые рекорды в Интернете ей по плечу.

Она и сегодня является рекордсменом среди известных россиян, ставшей за год "самой популярной девушкой России" и "Королевой Инстаграм".

Читают только о ней: Ольга Бузова стала лидером по количеству Интернет-запросов

В этот раз Ольга побила рекорд по количеству запросов пользователями новостей о ней из числа наших представителей шоу-бизнеса. За 6 месяцев 2018 года более 28 млн запросов в Сети было сделано по поводу телеведущей-певицы.

Далее, с отрывом следует Егор Крид, по которому было сделано 19 млн запросов. Второе место Егора по запросам было обусловлено его участием в "Холостяке".

3-е место занимает Григорий Лепс - 13 млн запросов. У Сергея Жукова 12 млн просмотров.

А ТОП-5 замыкает Филипп Киркоров, отставая от "подруги" на 18 млн просмотров. Киркоровым интересовались 10 млн раз. И почти половина связана с его вспыхнувшей "любовью" к Бузовой.

Читают только о ней: Ольга Бузова стала лидером по количеству Интернет-запросов

В ТОП-10 попали:

Стас Михайлов - 9,9 млн, "блекстар" Тимати - 9,7 млн, певец Дима Билан - более 7 млн, Полина Гагарина - 6,7 млн, Би-2 - около 6,2 млн запросов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:13
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