Читают только о ней: Ольга Бузова стала лидером по количеству Интернет-запросов

Она и сегодня является рекордсменом среди известных россиян, ставшей за год "самой популярной девушкой России" и "Королевой Инстаграм".В этот раз Ольга побила рекорд по количеству запросов пользователями новостей о ней из числа наших представителей шоу-бизнеса. За 6 месяцев 2018 года более 28 млн запросов в Сети было сделано по поводу телеведущей-певицы.Далее, с отрывом следует Егор Крид, по которому было сделано 19 млн запросов. Второе место Егора по запросам было обусловлено его участием в "Холостяке".3-е место занимает Григорий Лепс - 13 млн запросов. У Сергея Жукова 12 млн просмотров.А ТОП-5 замыкает Филипп Киркоров, отставая от "подруги" на 18 млн просмотров. Киркоровым интересовались 10 млн раз. И почти половина связана с его вспыхнувшей "любовью" к Бузовой.В ТОП-10 попали:Стас Михайлов - 9,9 млн, "блекстар" Тимати - 9,7 млн, певец Дима Билан - более 7 млн, Полина Гагарина - 6,7 млн, Би-2 - около 6,2 млн запросов.