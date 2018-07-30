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Ольга Бузова помогла поклоннику сделать предложение любимой

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова помогла молодому человеку по имени Валерий сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на сцене.

Довольно трогательную сцену удалось вчера наблюдать зрителям, посетившим презентацию телепроекта «Замуж за Бузову» в Санкт-Петербурге. Во время выступление 32-летний поклонник Ольги Бузовой решил вручить своей избраннице кольцо, приняв которое она ответила желанное «да».

Ольга Бузова помогла поклоннику сделать предложение любимой

Помочь мужчине воплотить в жизнь мечту, конечно же, решила Ольга Бузова. Поющая телеведущая позвала парочку на сцену, где Валерий сразу же, опустившись на одно колено, сделал девушке предложение. Нужно сказать, что видеоролик романтического эпизода уже разлетался по всей социальной сети.

«Валерий, вы понимаете, какую ответственность вы сейчас на себя взяли?! Вы не только на глазах у всего Санкт-Петербурга сделали предложение, но и на моих глазах! А вы же знаете, как я называю тех мужчин, которые не отвечают за свои слова?!», - спросила Ольга Бузова у мужчины.


Ольга Бузова помогла поклоннику сделать предложение любимой

Как стало известно, Юлия и Валерий проживают в столице России. В отношениях молодые люди находятся чуть больше года. Оказывается, что сделать предложение руки и сердца мужчина решил инстинктивно, когда они вместе с любимой приехали на фестиваль в Санкт-Петербург.

Вероятней всего, что на спонтанное решение Валерия повлияло то, что его возлюбленная является преданной поклонницей творчества Ольги Бузовой.

К слову, многие фанаты теледивы уверены в том, что и их любимица уже обрела женское счастье. Во всяком случае, в последние несколько недель Ольга Бузова все чаще начала публиковать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм посты, в которых намекает на то, что у нее появился любимый мужчина.

Ольга Бузова помогла поклоннику сделать предложение любимой

Как бы то ни было, но узнать это, телезрители смогут совсем скоро – 26 августа. Ведь именно в этот день на многими любимом телеканале «ТНТ» официально стартует телепроект «Замуж за Бузову». Этот проект является последним шансом доказать поющей телеведущей, что настоящие мужчины, готовые ради своей возлюбленной на все, все-таки еще существуют.

«Участие в этом шоу – самый безумный поступок в моей жизни! И я даже не могу назвать этот проект просто шоу. Я устала быть одна, я хочу любви, хочу почувствовать себя просто девушкой, которую добиваются, за которой ухаживают, которую любят. Искренне и без условностей. Получится ли у меня это – покажет время», - не единожды признавалась Ольга Бузова журналистам и своим поклонникам.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:12
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