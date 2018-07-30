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Ани Лорак работает на износ, чтобы решить финансовые проблемы семьи

Ани Лорак пожаловалась на усталость из-за большого количества работы. Она мечтает передохнуть и просто выспаться.

Ани Лорак участвует практически во всех концертах и фестивалях, которые зрители видят по ТВ. И это не считая гастроли с сольными выступлениями. Последнее появление Ани Лорак на фестивале "Жара" в Баку произвело очередной фурор, однако в интервью певица пожаловалась на усталость и рассказала как нелегко ей даётся успех, опровергнув мнение большинства, что у неё богатый муж, который финансирует её концертную деятельность.

Ани Лорак работает на износ, чтобы решить финансовые проблемы семьи


На сегодняшний день Ани Лорак больше тратит, чем зарабатывает. Необходимость покупать новые костюмы, снимать клипы, финансово обеспечивать свою команду - все это требует огромных вложений. Именно она сама является главным кормильцем в семье, а не муж, как считают многие. Плюс ко всему, Лорак не привыкла опираться на чужое плечо, а предпочитает зарабатывать сама.

Ани Лорак работает на износ, чтобы решить финансовые проблемы семьи


Сейчас звезда мечтает хоть немного сбавить обороты и просто выспаться. После фестиваля "Жара" она отправится в Турцию на родину мужа, где у них подрастает дочь Соня, которая в этом году идёт в первый класс. Девочка полностью подготовлена к школе. С ней занималась сестра мужа и, кроме того, что Соня умеет читать и писать, она свободно разговаривает на четырех языках.


Выход Ани Лорак на красную дорожку фестиваля "Жара" в Баку 2018
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 08:34
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