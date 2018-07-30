Ани Лорак работает на износ, чтобы решить финансовые проблемы семьи

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 29 Июл 2018 в 1:36 PDT

Ани Лорак участвует практически во всех концертах и фестивалях, которые зрители видят по ТВ. И это не считая гастроли с сольными выступлениями. Последнее появление Ани Лорак на фестивале "Жара" в Баку произвело очередной фурор, однако в интервью певица пожаловалась на усталость и рассказала как нелегко ей даётся успех, опровергнув мнение большинства, что у неё богатый муж, который финансирует её концертную деятельность.На сегодняшний день Ани Лорак больше тратит, чем зарабатывает. Необходимость покупать новые костюмы, снимать клипы, финансово обеспечивать свою команду - все это требует огромных вложений. Именно она сама является главным кормильцем в семье, а не муж, как считают многие. Плюс ко всему, Лорак не привыкла опираться на чужое плечо, а предпочитает зарабатывать сама.Сейчас звезда мечтает хоть немного сбавить обороты и просто выспаться. После фестиваля "Жара" она отправится в Турцию на родину мужа, где у них подрастает дочь Соня, которая в этом году идёт в первый класс. Девочка полностью подготовлена к школе. С ней занималась сестра мужа и, кроме того, что Соня умеет читать и писать, она свободно разговаривает на четырех языках.